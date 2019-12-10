Başbakan Tatar Osman Örek’in Milli Mücadele Madalya ve Berat'ını Örek’in çocuklarına takdim etti

Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan takdim sırasında konuşan Yeşim Örek Gümüşdağ, Osman Örek’e verilen önem ve ehemmiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Tatar’a babası Örek’in arşivinden derlediği kitabı sundu.

Gümüşdağ, bir lise ve resim yarışmasına babası Osman Örek’in isminin verilmesinin son derece önemli olduğunu da kaydetti.



TATAR

Başbakan Ersin Tatar ise, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’la birlikte Osman Örek’in 1950’li yıllardan KKTC’nin kuruluşuna kadar önemli hizmetler verdiğini kaydetti.

Örek’in Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan önceki süreçte yer alan uluslararası konferanslarda, Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde Savunma Bakanı, KKTC Meclis Başkanı ve Başbakanı olarak Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinde önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten Tatar, Örek’in adını bir yerlere verip yaşatmanın en büyük temennisi olduğunu kaydetti.

Türkiye’den su getirilmesi konusunu Örek’in kendisiyle devamlı paylaştığını, 1960’larda Birleşmiş Milletlerin de gündeminde yer aldığını kaydeden Tatar, Örek’in Kıbrıs Türkünün mücadelesinde ömür tüketmiş biri olduğunu söyledi.



