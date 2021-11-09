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Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

09 Kasım 2021 Salı 18:45
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

BAKANLAR KURULU SÖZCÜSÜ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI AMCAOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

BÜTÇE YASA TASARISI, 16-18 KASIM TARİHLERİNDE KOMİTEDE, 22-24 KASIM TARİHLERİNDE CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU’NDA GÖRÜŞÜLECEK 

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’nun 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın imzalanarak Meclis’e gönderilmesi yönünde karar ürettiğini açıkladı. 
Bakan Amcaoğlu, bu akşam, 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak, Cumhuriyet Meclisi’ne gönderileceğini söyledi. 
Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı saat 16.30’da tamamlandı. 
Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantının ardından Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu basına açıklama yaptı. 
Bakanlar Kurulu Sözcüsü Amcaoğlu, 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın, 16-18 Kasım tarihlerinde, komitede tüm siyasi partiler tarafından süratle ele alınacağını ve ardından da 22-24 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşüleceğini belirterek, 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis’te onaylanabileceğini söyledi. 
Geçen yılki bütçeye göre, 2022 yıl bütçesinin yaklaşık yüzde 21 büyüme ile Meclis’e gönderildiğini açıklayan Amcaoğlu ayrıca, 2020 yıl bütçesinde personel harcamalarında yüzde 19’luk bir artış söz konusu olduğuna da dikkat çekti. 

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Bakan Amcaoğlu, Meclis’teki tüm partilerin uzlaşmaya vardığı gibi 2022 yılı bütçesinin Meclis’ten geçirilmesi için işlemlerin süratle tamamlanacağını söyledi. 
 

AMCAOĞLU: “YARIM KALAN LAPTA-ALSANCAK YOLU’NUN TAMAMLANMASI İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK”

“BRTK 2022 BÜTÇESİNE İLİŞKİN SÜRECİN TAMAMLANMASI İÇİN KARAR ÜRETİLDİ”

“HAYVANCILIK VE ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI İÇİN İSTİŞARELERDE DE BULUNULDU… MALİYE BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA YAPILACAK”

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, tüm bakanlıkların çalışmalarına ilişkin bazı istişarelerde bulunduklarını söyledi. 
Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantının ardından kararları açıklayan Amcaoğlu, toplantıda, öncelikle, 2021 yılında ilk etabı tamamlanan Lapta-Alsancak Yolu’nun ihalesinin devamı kararı üretildiğini; yarım kalan yolun tamamlanması için süratle ihaleye çıkılmasının da kararlaştırıldığını belirtti. 
Bakanlar Kurulu toplantısında, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) bütçesinin de ele alındığını belirten Amcaoğlu, BRTK bütçesine ilişkin sürecin de, çok ciddi anlamda sıkıntı yaratmamak koşulu ile, tamamlanması için karar üretildiğini söyledi. Amcaoğlu, böylelikle 2022 yılında kurumda bir sıkıntı yaşanmasının da önüne geçildiğini kaydetti. 
Hayvancılığın ve üretimin sürdürülebilir olması için Bakanlar Kurulu toplantısında birtakım istişarelerde de bulunulduğunu belirten Amcaoğlu, şunları kaydetti:
 “Bu bağlamda, faiz destekli gübre, tohum ve yemliğin desteklenmesi; Toprak Ürünleri Kurumu’nun yem ham madde alımında yaşanan sıkıntıların giderilmesine ilişkin spot alım yetkisinin uzatılması işlemlerinin tamamlanması; hayvan başına düşünülen hibe, yemlik arpa desteklerinin hangi noktada destekleneceğine ilişkin istişarelerin yapılması; son zamanlarda çok yüksek bir rakamla, üreticilerimizin ve hayvancılarımızın maalesef sıkıntılar yaşamasına neden olan arpa fiyatlarına daha önceden yapılmaya başlanan 87 kuruşluk desteklerin aratılabilmesi için istişarelerin yapılması ile çiftçinin gübre desteğinin tekrardan istişare edilerek karara bağlanması ve Maliye Bakanlığı’yla bu konuda yapılacak çalışmalardan sonra finansman ihtiyacının karşılanması koşuluyla sonuçlandırılmasına karar verildi.”  

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Son Güncelleme: 09.11.2021 19:45
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