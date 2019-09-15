Bakan Çavuşoğlu mesaj yayımladı...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yarın ve Salı gün başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve eğitim için emek veren herkese hayırlı olmasını diledi.

Bakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Değerli öğrenciler, öğretmenler ve veliler 3 aylık tatil döneminin sonunda 2019-2020 eğitim öğretim yılına yarın İlköğretim Dairesi’ne bağlı 114 okulda öğrenim görecek yaklaşık 20 bin öğrenci ile başlıyoruz.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 32 okulda öğrenim görecek yaklaşık 18 bin ortaokul ve lise öğrencisi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim görecek 3 bin 500 meslek lisesi öğrenciler ise yeni ders yılına 17 Eylül Salı günü başlayacak.

Öncelikle yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize,velilerimize ve eğitim için emek veren herkese hayırlı olması temenni ediyorum.

Öğretmen sendikaları son zamanlarda ciddi sayıda açıklamalar yapmaktadırlar, biz bu açıklamalara cevap vermek yerine yaptıkları açıklamaların gerekçeleri üzerinde durmaktayız.

Kendilerinin işaret ettikleri sorunlar, ifadelerinde de yer aldığı gibi uzun zamandan beri var olan ve çözüme kavuşturulamayan sorunlardır. Bizler işaret edilen konuların farkında olup, göreve geldiğimiz günden beri sorunlara ivedi çözümler üretme noktasındaki çalışmalarımızı, sendikalarımızla birlikte yapma niyeti ile yürütmekteyiz.

Umut ederim ki, sıkıntıların müsebibini işaret etme gaylesinden uzaklaşıp, sorunları çözme gaylesinde uzlaşırız.

Çünkü dönem dönem sayısı artan açıklamalar ve suçlama dozu artan içeriklerin, bizleri geleceğe taşıma yolculuğunda motive etmediği değişen iktidarlarla da görülmüştür. Bizim hareket biçimimiz henüz anlaşılmamış olsa da, bir kez daha vurgulamak isterim ki amacımız tüm paydaşlarımızla eğitimi, öğretimi en iyi şekilde ileriye taşımaktır.

Biz hizmet yolunda yürürken, hizmeti en iyi şekilde yapmak için tek seçeneğimiz olan meslektaşlarımızla birlikte çalışmaktır, tartışmak veya kamuoyunda basın yolu ile aytışma yapmak niyetinde değiliz. Paydaşlarımızın yaptığı açıklamaları, tamamen onlardan faydalanma şekli olarak yorumlamaktayız.

Sendikaların işaret ettiği sıkıntıları çözmekle ilgili mükellefiyetimizin bilincinde hareket ettiğimizi bilmelerini isterim.

Tüm hükümetlerin iktidar dönemlerinde yaptıkları açıklamaları okuyan ve içeriklerini değerlendiren biri olarak, sorunları birlikte çözeceğimize inanıyorum. Bu bakış açısıyla yürüttüğümüz vizyonumuz da okullarımızın her zamankinden daha az sorunla açılması için tüm arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın katkı koyduğunu inkâr edecek değilim.

Ancak belirtmek isterim ki bizler, tüm gayretimizi ve eforumuzu var olan sıkıntıları gidermek için harcamaktayız. Bu bağlamda, bakanlık olarak tüm kadrolarımızla yeni eğitim yılına gerekli hazırlıkları yaptık ve okullarımızın en az sıkıntıyla açılması için var gücümüzle çalıştık. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda göreve geldiğimiz günden itibaren kırtasiye konusunda geçen sene yaşanan sıkıntıların yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldık ve tüm kırtasiye malzemelerimizi okullarımıza dağıttık. Öğrencilerimiz ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte malzemelerini eksiksiz olarak alacaktır.

Bir diğer konu ise öğrencilere dağıtılacak kitaplarımızdır. Bilindiği gibi geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başında okul kitaplarımız geç basılmış ve öğrencilerimiz uzun bir süre okula kitapsız gitmişti.

Biz bunun önüne geçerek kitaplarımızın basımını tamamladık ve öğrencilerimize dağıtılmak üzere okullarımıza gönderdik. İlk haftanın sonunda tüm öğrencilerimiz kitaplarına eksiksiz olarak sahip olacaktır.



Göreve gelir gelmez yaptığımız incelemeler sonucunda tamir ve tadilat bekleyen okullarımızda da gerekli tüm çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz. Bu süreç içerisinde yerel yönetimler ve okul aile birlikleri ile birlikte hareket ederek yaşanan sıkıntıların hızlıca giderilmesi için yoğun bir çaba gösterdik.Yaptığımız bu çalışmalar doğrultusunda 26 ilkokula 340 bidon boya ve ihtiyaçlarına göre belirlenen çeşitli inşaat malzemesi göndererek okullarımızı yeni eğitim öğretim yılına hazırladık.Arabahmet İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu ve Canbulat İlkokulu’na genel tamir tadilat, Yenicami Anaokulu’na çatı yenileme işlemi, Yeşilyurt İlkokulu’na kapı – pencere yenileme işlemi ve Ziyamet İlkokulu’na çatı tamiri ve pencere yenileme işlemleri uyguladık ve bu çalışmalarımızı tamamladık.Serhatköy İlkokulu’nda da yapılan yeni tuvaletler en kısa sürede tamamlanarak okulun hizmetine sunulacak.Ayrıca, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 8 okulumuza 160, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 8 okula da 120 bidon boya ve ihtiyaç duyulan çeşitli inşaat malzemesi göndermiş, yerel yönetim ve okul aile birlikleriyle işbirliği içerisinde çalışarak okullarımızdaki çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz.Buna ek olarak, Haspolat bölgesinde tehlike arz eden binanın boşaltılmasıyla ihtiyaç duyulan yeni okul binasının yapımı tamamlanmış ve Osman Örek Meslek Lisesi olarak Salı günü kapılarını öğrencilere açacaktır.Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu’nun genel tamir ve tadilatı yapılmış ve okul eğitim öğretime hazırlanmıştır. Girne’de bulunan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji içerisine yapılacak 2 yeni dersliğin inşası da Girne Belediyesi tarafından başlanmıştır.Değirmenlik Lisesi içerisinde 2 yeni derslik inşası da Değirmenlik Belediyesi tarafından üstlenilerek devam etmektedir. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi’nde genel tamir ve tadilat çalışmaları yapılmış, 20 Temmuz Fen Lisesi’nin soyunma odaları tamir tadilatı yapılarak yenilenmiştir.Bekirpaşa Lisesi’nin genel tamir ve tadilatı da malzemeyi bakanlığımız almak üzere İskele Belediyesi ve Okul Aile Birliğinin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Burada iş birliklerinden dolayı eğitime katkı koyan belediye başkanlarımıza ve okul aile birliklerine ayrıca teşekkürü bir borç bilirim.Yeni eğitim öğretim yılı açılırken, çocuklarımızın eğitim haklarını sağlamakla yükümlü olduğumuz bilinciyle hareket ederek gerekli tedbirleri bakanlık olarak aldığımızı belirtmek isterim. Artan öğrenci sayıları baz alındığında yeni okullara ihtiyaç duyduğumuz bir gerçektir. Bizde bu bilinçle hareket ederek çalışmalarımızı bu yönde yürütmekteyiz. Bu doğrultuda, Girne Püsküllü bölgesinde yapılacak olan yeni okul inşaatı için projeyi ve tüm ihale prosedürlerini tamamladık. İhalenin sözleşmesi imzalanarak yeni anaokul inşasına başlanacaktır.Böylelikle Girne’ye yeni bir okul kazandırmış olacağız. Lefkoşa, Gazimağusa, İskele bölgelerinde de acilen ihtiyaç duyulan yeni okulların yapımı için gerekli çalışmaları sürdürmeye devam etmekteyiz.Son olarak, okullarımızın temizlik hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi adına da gerekli adımları atmış bulunuyoruz. Bu bağlamda, 198 personel kadrolu, 200 personel de dışarıdan hizmet alımı olacak şekilde toplam 398 personelimiz çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda bulunması için görev alacaktır.Tüm bu bilgiler ışığında, daha yapacak çok işimizin var olduğunu söylemek isterim. Birikmiş sıkıntıların bir anda aşılması mümkün değildir ancak eğitimin içerisindeki tüm paydaşlarımızla birlikte, birbirimizi motive edecek şekilde, planlı bir yol haritası çizilmesi durumunda, bu sıkıntıların giderilmesinde büyük yol kat edeceğimize inancım tamdır.Bir kez daha 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diler, öğrenci, öğretmen ve velilerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni ederim. Bu vesileyle 2019-2020 eğitim öğretim yılını Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda Sayın Başbakanımız Ersin Tatar ile birlikte açacağımızın duyurusunu yapmak isterim.”