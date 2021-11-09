Atıcılık Federasyonu Atatürk Kupası, final atışlarıyla tamamlanacak

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Atıcılık İhtisas Birliği’nin sponsorluğunda düzenlenen etkinliğin final atışları başarı sıralamalarına göre Taşkent Yivli Silahlar Poligonu’nda yapılacak.

Açıklamada, müsabaka atışlarında uluslararası özelliklere sahip 22 kalibre küçük çap ateşli tüfekler kullanıldığı ve atıcı sporcuların yakın, orta ve uzak mesafelere yerleştirilen kağıt ve metal hedeflere Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonu’nun (WRABF) teknik kuralları ve federasyonun müsabaka düzeninde atışlar yapıldığı belirtildi.



Aynı zamanda, Atatürk’ün gençliğe verdiği önem anlayışı içerisinde genç atıcı sporculara bilinçli ve emniyetli silah kullanma eğitimi de verildiği kaydedildi.