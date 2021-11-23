Mücahit Komutanları Derneği ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki Atatürk büstleri yarın düzenlenecek iki ayrı törenle açılacak.
Atatürk büstleri törenle açılacak
Mücahit Komutanları Derneği ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki Atatürk büstleri yarın düzenlenecek iki ayrı törenle açılacak.
23 Kasım 2021 Salı 11:45
Gazimağusa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Mücahit Komutanlığı Derneği binasındaki büst açılışı töreni saat 14.30’da, Gazimağusa Devlet Hastanesi önündeki büst açılışı töreni ise 15.30’da başlayacak
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.