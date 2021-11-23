banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yoğun bakımda tedavi gören 2 hastayı daha kaybettik!
Son Dakika
COVID-19 2 CAN ALDI!
Yağış miktarları
Karaoğlanoğlu yağmura doydu
Bakanlar Kurulu Meclis'te yapılacak
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Döviz yükselişte!
Döviz yükselişte!
banner404

Atatürk büstleri törenle açılacak

Mücahit Komutanları Derneği ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki Atatürk büstleri yarın düzenlenecek iki ayrı törenle açılacak.

23 Kasım 2021 Salı 11:45
Atatürk büstleri törenle açılacak

banner341
Gazimağusa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Mücahit Komutanlığı Derneği binasındaki büst açılışı töreni saat 14.30’da, Gazimağusa Devlet Hastanesi önündeki büst açılışı töreni ise 15.30’da başlayacak

banner360
Son Güncelleme: 23.11.2021 13:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akçın: “Tarımın tümüne destek verilmeli”
Akçın: “Tarımın tümüne destek verilmeli”
KTOEÖS'den açıklama
KTOEÖS'den açıklama
Erhürman'dan hükümete eleştiri
Erhürman'dan hükümete eleştiri
KKTC Cumhurbaşkanlığı I. Resim Koleksiyonu Sergisi açıldı
KKTC Cumhurbaşkanlığı I. Resim Koleksiyonu Sergisi açıldı
Toros, Ses Kıbrıs'a konuk oldu
Toros, Ses Kıbrıs'a konuk oldu
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Çaluda ve Ünverdi’nin cezaları belli oldu
Çaluda ve Ünverdi’nin cezaları belli oldu
Girne Antik Liman'da temizlik çalışmaları devam ediyor
Girne Antik Liman'da temizlik çalışmaları devam ediyor
Yoğun bakımda tedavi gören 2 hastayı daha kaybettik!
Yoğun bakımda tedavi gören 2 hastayı daha kaybettik!
Yağış miktarları
Yağış miktarları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim