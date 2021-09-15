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Ataoğlu, Gazimağusa ve Girne esnafını ziyaret ederek kış turizmi programıyla ilgili bilgiler verdi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa ve Girne esnafını ziyaret ederek, turizmin 12 aya yayılması yönündeki çalışmalar kapsamında, eylül ayında başlayacak kış turizmi programı ile ilgili bilgiler verdi; esnafın görüş ve önerilerini dinledi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 19:00
Ataoğlu, Gazimağusa ve Girne esnafını ziyaret ederek kış turizmi programıyla ilgili bilgiler verdi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa ve Girne esnafını ziyaret ederek, turizmin 12 aya yayılması yönündeki çalışmalar kapsamında, eylül ayında başlayacak kış turizmi programı ile ilgili bilgiler verdi; esnafın görüş ve önerilerini dinledi.
Bakanlık açıklamasına göre, Ataoğlu ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, kış operasyonlarının yüksek sezon dışında eylül-ekim-kasım-aralık-ocak-şubat-mart-nisan-mayıs aylarında gerçekleştiğini kaydetti ve bu dönemde ağırlıklı 3 ve 4 yıldızlı oteller olmak üzere 36 otel, 80 otobüs, 50 rehber ve 25 restoranın kullanıldığını söyledi.
Ataoğlu, kış programında KKTC’nin en kuzeyinden en güneyine, en batısından, en doğusuna bütün bölgelerinin ziyaret edildiği, şehirler ve beldeler olmak üzere 25 alanın programda yer aldığını belirtti. 

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Ülkenin açık olan bütün tarihi ve kültürel yerlerinin programa dahil edildiğini belirten Bakan Ataoğlu, kış turizminin bölgelere ve esnafa katkısının büyük olduğunun altını çizdi.
Pandemi nedeniyle turizm hareketliliğinin dünyada ve ülkede durma noktasına geldiğini hatırlatan Bakan Ataoğlu, “21 Eylül itibariyle başlayacak olan kış turizmi programlarımız ile birlikte büyük bir hareketlilik yaşanmaya başlayacak. Çarşı canlanacak. Pandeminin yarattığı ekonomik daralma yanında, sosyal ve kültürel anlamda da bir uyanışın, turizmde yeni normalin başlangıcı olacak” dedi.  
21 Eylül’de başlayacak kış turizmi programının esnaf için bir uyanış niteliği taşıdığını belirten Bakan Ataoğlu, bu anlamda çarşı esnafına da büyük görevler düştüğünü, gelecek olan turistlerin, ülkeden memnun ayrılmaları için gerek covid-19 tedbirleri gerekse de misafirperverliğe dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 16.09.2021 00:54
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