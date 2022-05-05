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Atalay: “Ülkenin sorunlarını çözecek bir mutabakat hükümetine varız, içeride olalım dışarıda olalım”

CUMHURBAŞKANI TATAR HÜKÜMET KURMA ARAYIŞLARI KAPSAMINDA YDP’Yİ KABUL ETTİ

05 Mayıs 2022 Perşembe 17:30
Atalay: “Ülkenin sorunlarını çözecek bir mutabakat hükümetine varız, içeride olalım dışarıda olalım”

CUMHURBAŞKANI TATAR HÜKÜMET KURMA ARAYIŞLARI KAPSAMINDA YDP’Yİ KABUL ETTİ

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Talip Atalay, hükümet programını ve protokollerin gereğini yerine getirebilecek, YDP’nin dahil olmadığı bir yapıya da destek verebileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümet oluşumuna yönelik görüşmeleri kapsamında YDP Genel Sekreteri Talip Atalay ve Parti Yetkilisi Kenan Akın’ı kabul etti.

Talip Atalay, görüşmeden çıktıktan sonra Cumhurbaşkanlığında yaptığı açıklamada, YDP olarak yaklaşımlarının hem hükümet programı, hem de Türkiye ile imzalanan protokollerin gereğini yerine getirebilecek bir yapının oluşması yönünde olduğunu ifade etti.

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Ülkenin çok zor bir durumda olduğunu ve hükümetin olmamasının kendilerine vicdanen rahatsızlık verdiğini kaydeden Atalay, “Ülkenin sorunlarını çözecek bir mutabakat hükümetine varız, içeride olalım dışarıda olalım” dedi.

En çok vekil çıkaran partilerin kuracağı hükümeti de uygun görebileceklerini ifade eden Atalay, “belki de KKTC tarihinin en zor günlerinden geçmekte olduklarını” kaydetti.

“SİSTEM DEĞİŞİMİ KONUŞULMALI”

Görüşmede seçim sisteminde veya yönetim şeklinde değişiklik konusunun konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine Atalay, görüşmede konunun gündeme gelmediğini ancak “şahsi görüşünün, sistemin değişmesi istenmiyorsa sistemin yaşaması için gereğinin yapılması gerektiği şeklinde olduğunu, şu anda sistemin çalıştırılamadığının göründüğünü” ifade etti.

Örnek alınabilecek başkanlık sistemlerinin bulunduğunu da belirten Atalay, “Sistem değişimi konuşulmalı” dedi.

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Son Güncelleme: 05.05.2022 20:31
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