banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99405
ALTIN
275.296
DOLAR
5.4820
STERLİN
6.8052
EURO
6.1365
Haspolat’ta yangın
HASPOLAT’TA YANGIN
Bir kaçak daha tutuklandı
BİR KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Çalıştıkları iş yerinden hırsızlık yaptılar!
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Dipkarpaz’da hırsızlık
DİPKARPAZ'DA HIRSIZLIK
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Askeri yasak bölgeyi ihlal...

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar Dulal Abdullatif ve Mustafa Selim Mirah tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Askeri yasak bölgeyi ihlal...

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar Dulal Abdullatif ve Mustafa Selim Mirah tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

13 Ağustos 2019 Salı 10:39
Askeri yasak bölgeyi ihlal...

banner317
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlılar Dulal Abdullatif ve Mustafa Selim Mirah’ın 13 Ağustos tarihinde saat 04.00 raddelerinde Lefkoşa'da 1. Derece Askeri Yasak Bölge olan Yiğitler Burcu bölgesinde bulunan Taksim Sahasını kullanarak gizlice KKTC'den Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştıkları esnanda görevli askerler tarafından suçüstü yakalanıp polise teslim edildiklerini söyledi.

Sevinç zanlıların tutuklanmalarının ardından gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeller, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haspolat’ta yangın
Haspolat’ta yangın
Geleneksel Lefke Şenlikleri Cuma günü başlayacak
Geleneksel Lefke Şenlikleri Cuma günü başlayacak
Bakan Pilli, Acil Servis ve Onkoloji Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Pilli, Acil Servis ve Onkoloji Merkezi'ni ziyaret etti
Pilli'nin 'kurban' fotoğrafı tepki çekti...
Pilli'nin 'kurban' fotoğrafı tepki çekti...
3'er gün daha tutuklular...
3'er gün daha tutuklular...
Kaçak avı devam ediyor...
Kaçak avı devam ediyor...
Haspolat şehitleri Perşembe günü anılacak
Haspolat şehitleri Perşembe günü anılacak
Bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret var
Bugün Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret var
Apartmanın damında kaçak yaşayanlara müdahale edildi
Apartmanın damında kaçak yaşayanlara müdahale edildi
Muratağa katliamından sağ kurtulan Şafak Nihat anılarını anlattı..
Muratağa katliamından sağ kurtulan Şafak Nihat anılarını anlattı..

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim