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ARUCAD’dan münhal

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Girne Kampüsünde istihdam edilmek üzere Öğrenci İşleri Personeli, Kütüphane Sorumlusu ve Muhasebe Memuru pozisyonları için münhal yayınladı.

13 Mart 2021 Cumartesi 16:42
ARUCAD’dan münhal
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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Girne Kampüsünde istihdam edilmek üzere Öğrenci İşleri Personeli,  Kütüphane Sorumlusu ve Muhasebe Memuru pozisyonları için münhal yayınladı.

Başvuruda bulunacak adaylar özgeçmişlerini 22 Mart 2021 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile gönderebilir.

ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ 

•          Ön büroda görev alacak,

•          Tercihen Öğrenci İşleri biriminde çalışma tecrübesi olan ve öğrenci                                bilgi sistemini kullanabilen,

•          Çok iyi derecede İngilizce bilen,

•          MS Office programlarına hakim,

•          Resmi yazışma, evrak takibi ve dosyalama yapabilecek,

•          Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek,

•          Tempolu ve yoğun çalışma ortamına ayak uydurabilecek, çalışma                                   arkadaşları arıyoruz.

Başvuruda bulunacak adaylar özgeçmişlerini 22 Mart 2021 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile gönderebilir. 

KÜTÜPHANE SORUMLUSU

•          Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun,

•          Üniversite kütüphanelerinde en az 1 yıl deneyim kazanmış,

•          E-kaynaklar alanında hizmet verebilecek,

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•          LC sınıflandırma sistemini kullanabilen, kütüphaneciliğin alt dallarında                           (Kataloglama, Referans Hizmetleri, Dolaşım, Rezerv, ILL veya Satın Alma                       Hizmetleri) 1 yıl deneyimli

•          Ofis programları ve kütüphane otomasyon programı kullanımında deneyimli,

•          Tercihen İngilizce bilen,

•          Yeniliklere açık, ekip çalışmalarına uyum sağlayabilen, iletişim yeteneğine sahip,          çalışma arkadaşları arıyoruz.

Başvuruda bulunacak adaylar özgeçmişlerini 22 Mart 2021 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile gönderebilir.  

MUHASEBE MEMURU  

•          Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’nden veya ilgili bölümlerden                        mezun,

•          İngilizce bilen,

•          Logo Tiger Programını iyi derecede kullanabilen,

•          Tek düzen muhasebe sisteminde kayıt ve işlem tecrübesi yüksek

•          MS Office Programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,

•          Analitik düşünme becerisi olan,

•          Sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkın,

•          Kendine güvenen öğrenmeye açık, çalışma arkadaşları arıyoruz.

Başvuruda bulunacak adaylar özgeçmişlerini 22 Mart 2021 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile gönderebilir.

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Son Güncelleme: 13.03.2021 17:46
Anahtar Kelimeler:
ArucadArkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi
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