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Arslan Bıçaklı: Bir devlet düşünün ki hava yolu yok, yolu yok, elektriği yok, parası yok...

El-Sen, kuruma yapılmayan yatırımlar yapılmama ve özelleştirme iddiaları nedeniyle bugün iş başı yapmama eylemi başlattı. Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “Bir devlet düşünün ki hava yolu yok, yolu yok, elektriği yok, parası yok...” dedi.

12 Nisan 2022 Salı 11:43
Arslan Bıçaklı: Bir devlet düşünün ki hava yolu yok, yolu yok, elektriği yok, parası yok...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) emekçilerinin iş başı yapmama eylemi başlatması sonrası, örgütlü sendika ve diğer sendikaların başkanları kurum önünde açıklama yaptı.

BIÇAKLI: BİR DEVLET DÜŞÜNÜN Kİ HAVA YOLU YOK, YOLU YOK...

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, yalanın da yalancılığın da artık yettiğini söyleyerek, “Yeter ha!” diyerek, isyan etti. Bıçaklı, bir devlet düşünün ki “Hava yolu yok, yolu yok, elektriği yok, parası yok...” dedi.

İnsanlarla alay edilmesine son verilmesi gerektiğini belirten Bıçaklı, elektriğin maliyetin altında satıldığını, aradaki farklın da bulunup kapatılacağını söyledi.

“TOPLUM, KURUMLARINA SAHİP ÇIKMALI”

Toplumun kurumlarına sahip çıkması gerektiğini, bugünlerin de aranacak noktaya gelineceğini belirten Bıçaklı, kurumların toplumun olduğunu söyledi.

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Ülkede en çok borcu olan kurumun maliye olduğuna işaret eden Bıçaklı, “Hiçbir şey yönetmeyei beceremezler. Beceremezseniz, bırakın gidin.” dedi. Bıçaklı, El-Sen’in eyleminin maaş artışı olmadığına vurgu yaptı.

“TİS DE GÖRÜŞÜLMEDİ”

TİS’in de henüz görüşülmediğini belirten Bıçaklı, bugünkü ve yıllardır yapılan eylemlerin Kıb-Tek’e sahip çıkılması olduğunu kaydederek, görev şehidi verildiğini, birçoık kişinin de gazi olduğunu söyledi.

 ÖZKIRAÇ: ÜRETİMİ MALİYETİ ALTINA DÜŞÜREMEZSİNİZ...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, kurumda üretimin maliyet altına düşemediğini, yatırım yapılması gerektiğini ve özelleştirmenin ise yapılamayacağını söyledi.

 AŞAM: KENDİ KÜÇÜK GRUPLARININ ÇIKARLARINI KORUYORLAR

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam da ülkenin tamamında kaos olduğunu kaydetti. Devletin neden olduğunu soran Aşam, maliyenin batak bir durumda olduğunu kaydetti.

Bankaların maliyeye artık borç vermeyeceğini, Devletin başının hangi devletten bahsettiğini soran Aşam, hükümetin yalnızca kendi küçük grupların çıkarlarını koruduğunu belirtti. Aşam, verdikleri kavgayı büyüteceklerini de söyledi.  

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