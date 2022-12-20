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Ani ölüm vakalarının otopsi sonucu açıklandı

20 Aralık 2022 Salı 18:23
Ani ölüm vakalarının otopsi sonucu açıklandı

Lefkoşa’da sakin 75 yaşındaki Recep Aslantekin dün kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi. Aslantekin’in ölüm sebebinin, “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Recep Aslantekin (E-75), saat 02.45 sıralarında kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Aslantekin’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin, “kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

-Avsoy’un ölüm sebebi “beyin kanamaları ve beyin ödemi”

18 Aralık’ta tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitiren Girne’de sakin Mehmet Avsoy’un (E-51) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin, “beyin kanamaları ve beyin ödemi” sonucu olduğu belirlendi.

-Bulut’un ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği”

Lefkoşa’da 16 Aralık’ta, ikametgahında aniden rahatsızlanıp, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitiren Mustafa Bulut’un (E-66) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

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