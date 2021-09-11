Amcaoğlu'ndan açıklama

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Pazartesi okulların açılması öncesi soru üzerine “içimiz rahat” dedi.

Seyreltilmiş eğitim kararının tüm paydaşlarla alındığını sözlerine ekleyen Amcaoğlu, “Eğitim ordusu olarak pazartesine hazırız” dedi.

Yüz yüze eğitimin sağlanabilmesi konusunun sadece eğitimle ilgili olmadığını, aynı zamanda yüzde 84’ü küçük/orta işletmelerin eğitimle doğrudan ya da dolaylı alakalı sektörler olduğunu kaydederek meselenin iktisadi boyutuna da işaret etti ve “eğitimin öncü” olacağını söyledi.

"AMAÇ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DEVAMINI SAĞLAMAK"

Bakan Amcaoğlu, amaçlarının sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitimin devamını sağlamak olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, önceki gün nüfus yoğunluğu olan okullarda yeni eğitim öğretim yılına “seyreltilmiş” şekilde başlayacaklarını açıklamıştı.

Amcaoğlu söz konusu okullarda ders süre ve saatlerinde de değişiklikler yapıldığını belirtmişti.