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Akıncı: “Cep telefonlarının her iki tarafta da çalışması son derece önemli bir hizmet“

Akıncı: “Cep telefonlarının her iki tarafta da çalışması son derece önemli bir hizmet“

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:04
Akıncı: “Cep telefonlarının her iki tarafta da çalışması son derece önemli bir hizmet“

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis’in uzlaşısıyla verilen karar hayata geçti ve cep telefonları adanın her iki kesiminde de bugün çalışmaya başladı.

Mobil telefonların Kıbrıs’ın her iki tarafında kullanılabilmesi ile ilgili karar, bugün iki liderin saat 12.45’te gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi ile uygulamaya geçti.

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Uygulamayı başlatan ilk görüşme BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Kıbrıs Rum operatörüne bağlı cep telefonunu Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs Türk operatörüne bağlı cep telefonunu ise Rum Lider Anastasiadis’in kullanmasıyla gerçekleşmiş oldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, cep telefonlarının Kıbrıs’ın her iki tarafında da yıllardır çalışmamasının her iki toplum için yarattığı sıkıntıların ortadan kalkması için yürütülen çalışmalara destek ve katkı veren tüm kurum, kuruluş ve bireyleri kutladı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Bu konu son derece önemli bir hizmettir. Kıbrıs’ın her iki tarafına seyahat eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar evleriyle her türlü iletişimi kaybetmekteydiler. Düşünün ki dünyanın neresinde olursa olsun, en ücra köşeye bile gidilse iletişimin kopmadığı bir zamanda, aynı ada toprağında sınırın bir tarafından diğer tarafına geçildiğinde bu iletişim imkanı yok olmaktaydı. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktu. İsviçre’de bir iletişim merkezi aracılığıyla da olsa, bu bağlantının kurulmuş olması son derece sevindiricidir. Umarım gelecekte böylesi aracı kurumlara ihtiyaç duyulmadan doğrudan iletişimin kurulabildiği günlere de ulaşabilelim. Bu konu uzun zaman aldı, belki güç oldu ama sonunda iyi oldu. Tüm Kıbrıs’ta yaşayanlara hayırlı olmasını dilerim. Bu başarılı sonuçtan esinlenerek daha başka alanlarda da her iki topluma yararlı olacak çözümleri geliştirebilmeyi temenni ederim. Kuşkusuz ana hedef, Kıbrıs’ta her iki tarafın da kabul edebileceği, siyasi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanabilecek ortak bir çözüm hedefine ulaşmak olmalıdır. Bu tür olumlu gelişmelerin aradaki güvenin artmasına da yardımcı olacağı kuşkusuzdur.”


 

Son Güncelleme: 11.07.2019 16:25
Anahtar Kelimeler:
AkıncıAkıncı Cep Telefonları
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