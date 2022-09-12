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Akçın: “Narenciye üreticisi perişan...“

12 Eylül 2022 Pazartesi 14:45
Akçın: “Narenciye üreticisi perişan...“

Kuzey Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Derneği (KKNÜB), Cypfruvex’in bir an önce üreticiyi ve kesim paralarını ödemesini, hükümetin de elektrik konusunda bir an önce karar almasını istedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, üreticinin kontraktörü ödemesine rağmen, Cypfruvex’in halen konsantreye giden ürünün bedelini üreticiye ödemediğini belirtti.

 

Akçın açıklamasında şunları kaydetti:

 “Ürünü kesip teslim ettik; kontraktörü üretici ödedi, Cypfruvex konsantreye giden ürün bedellerini ne zaman ödeyecek? Kontraktör kesim ücretini Cypfruvex’in ödemesi gerekirken erken ödeyeceğine güvenmedikleri için kontraktörler kesim parasını üreticiden peşin aldı. Kontraktör Cypfruvex’le anlaştıkları 550TL/ton’u kabul etmedikleri için üreticiden 800TL/ton civarında çekme ürün kestiği ve parasını da üreticiden peşin aldıkları biliniyor. Oysa kesimi Cypfruvex’in ödemesi gerekirdi. Bugün oldu hâlâ ne ürünü ne de kesim ücretini üreticiye ödediler. Üreticinin alacağı Türk Lirası olduğu için ve devamlı değer kaybetmesi dolayısı ile alacakları sıfırlanmıştır. Diğer taraftan 3-4 TL/ton civarında başlayan sulama ücretleri Ağustos ayı itibarı ile sulama fiyatları 5-6 TL/tona yükseltilmiştir. Bu da elektrik fiyatlarının devamlı yükselmesi dolayısı ile olmaktadır. Diğer yandan kimyevi gübrelerin de devamlı yükselmesine, yani 5-6 katına yükselmesi tarımla uğraşanların bu işleri büyük çapta yapması mantıklı gelmiyor; o nedenle ürün fiyatları devamlı yükselmekte ve halk da geçim sıkıntısı çekmektedir.

 

Ada genelinde tarımda kullanılan elektriğin oranı yüzde 4’ün altında olup 3,94’tür; tarımda kullanılan elektriğin 2 TL civarına çekilip sabitleştirileceği söylenmişti ancak ne yazık ki bugüne kadar hiçbir karar üretilmemiştir. Böyle bir çalışma yapılmadı. Böyle bir çalışma var mı, yok mu bilinmiyor. Bu konu yalnız Tarım Bakanını değil tüm ülkeyi ve tüm halkı ilgilendirdiği için bütün hükümet üyeleri soruna çare üretmek durumundadırlar. Ne üretici ne de halk bu pahalılığın altından kalkabilir. Maaş artışları ile pahalılığın önüne geçilmek mümkün değildir. Pahalılığı önlemek için tek çare tarımda kullanılan elektriğin fiyatını aşağılara çekmekle mümkün. O zaman hem daha geniş alanlara sebze ekilir, meyve alanlarına daha iyi bakılır, üretimin artırılır ve halkın da daha ucuz sebze, meyve alabilmesi sağlanır. 

Pahalılığın düşürülmesi tarımdan geçer. Bunun için ana girdi elektriğe yüzde 50 sübvanseye ile renkli mazota geçilerek üretimin ve üretilen ürünlerin ucuzlaması kolaylaştırılabilir. Halk daha ucuza ürün alıp ve geçimini daha rahat sağlayabilir. Özetle Cypfruvex’in bir an önce üreticiyi ve kesim paralarını ödemesi ve elektrik konusunda hükümetin bir an önce karar alması görüş ve düşüncesindeyiz.”

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Son Güncelleme: 12.09.2022 16:45
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