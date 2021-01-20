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80 yaş ve üzeri kişiler için aşılama bugün başladı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 aşı programı çerçevesinde, 80 yaş ve üzeri kişilere ( 1/01/1940 ve öncesinde doğanlara), bugün 5 merkezde aşı yapılmaya başlandı.  

20 Ocak 2021 Çarşamba 12:45
80 yaş ve üzeri kişiler için aşılama bugün başladı
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Sabah 08.30’da başlayan aşı programı çerçevesinde, Pandemi Merkezi, Girne Akçiçek Hastanesi ve Maraş Sağlık Merkezi’nde ilk 1 saatte yaklaşık 120 kişiye ilk doz aşı yapıldı.

Vatandaşların soğuk havada beklememesi için, Lefkoşa Pandemi Merkezi giriş salonunda sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde oturarak bekleme olanağı yaratıldı. 

Aşılama bugün, yarın ve Cuma günü 5 merkezde gerçekleştirilecek. Aşı yerleri ve saatleri şöyle: 

1- Pandemi Merkezi 08.30 - 16.00 

2- Girne Hastanesi    08.30-16.00

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3- Güzelyurt Sağlık Merkezi 12.00-16.00

4- Yenierenköy Sağlık Merkezi 08.30- 16.00

5- Maraş Sağlık Merkezi 08.30-16.00

YARINDAN İTİBAREN CENGİZ TOPEL’DE DE AŞILAMA YAPILACAK

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yarından itibaren Cengiz Topel Hastanesi’nde de 80 yaş ve üzeri için aşılama yapılacağını bildirdi. 

Kaya, Güzelyurt'ta yığılmaya neden olmamak için Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ve yarından itibaren vatandaşların Cengiz Topel Hastanesi’ni de tercih edebileceklerini söyledi. 


 

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Son Güncelleme: 20.01.2021 15:39
Anahtar Kelimeler:
80 Yaş Ve üzeri Kişiler Için Aşılama
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