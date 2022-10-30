5 ayrı kazada sürücülerin dördünde alkol tespit edildi

Ülke genelinde dün gece ve bugünün ilk saatlerinde toplam beş ayrı trafik kazası meydana geldi. Beş kazanın dördünde sürücülerin alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Girne’de bir otobüs ile aracın çarpıştığı kaza sonucu dört kişi yaralanırken, Alsancak ile Girne-Lefkoşa Anayolunda meydana gelen kazada ise iki kişi hafif yaralandı.

Girne’de, bugün sabahın erken saatlerinde bir otobüs ile salon araç çarpıştı; çarpmanın etkisiyle savurulan araç, o esnada kaldırım üzerinde bulunan duvar üzerinde oturan 18-21 yaşlarında dört kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan gençlerden biri o esnada park halindeki duran arabaya çarptı. Kaza sonucu yaralanan dört kişi Girne Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 02.40 sıralarında Girne’de Evliya Çelebi Sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Soner Ergun (E-45) yönetimindeki TRT 232 plakalı otobüs ile dikkatsizce anayol konumunda bulunan Naci Talat Caddesine giriş yapınca Naci Talat Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (94 miligram) seyreden Simge Barut (E-27) yönetimindeki SL 392 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisi ile, ileri doğru savrulan SL 392 plakalı araç o esnada kaldırım üzerinde bulunan duvar üzerinde oturmakta olan Achraf Fardous (E-18), Badr Saıd Fadel (E-19), Abderrahman El Oufai (E-20) ve Ouassım Touhami’ye (E-21) aracın ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan Achraf Fardous park halinde bulunan bir aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Achraf Fardous, Badr Saıd Fadel, Abderrahman El Oufai ve Ouassım Touhami Girne Akçiçek Hastanesi acil servisinde kaldırıldılar ve ilk yardım tedavilerine müteakip müşahede altına alındılar. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da alkollü sürücü aydınlatma diğerine çarpıp, karşı şerit içerisine girip durdu

Aynı gün, saat 01.20'de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda BRT önlerinde alkollü sürücü aydınlatma diğerine çarpıp, karşı şerit içerisine girip durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Dr Fazıl Küçük Bulvarı’nda boyunca SB 745 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde 96 miligram alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin Volkan Önal (E-33), seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan BRT önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ikiye ayıran orta refüj içerisindeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şerit içerisine girip durdu.

- Gazimağusa’da da alkolü sürücü karşı şeride geçerek karşı şeritten gelen araca çarptı

Gazimağusa’da ise, saat 03.00'te Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde alkolü sürücü karşı şeride geçerek karşıdan gelen araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Gazimağusa’da Kuğulu Sokak üzerinde, 220 miligram alkol tesiri altında doğu istikametinde seyreden Serkan Özmenoğlu (E-41) yönetiminde bulundurduğu MN 245 plakalı salon araç ile seyrettiği yolun sonuna geldiğinde sola DAÜ istikametine doğru dönmek üzere Mustafa Kemal Bulvarı'na giriş yaptığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu esnada, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde güney istikametinde seyreden Baran Yıldız (E-27) yönetimindeki HH 553 plakalı van aracın sol ön kısmına aracının ön kısmı ile çaptı.

-Alsancak’ta iki araç yüz yüze çarpıştı: 411 miligram alkolü içki tesiri altında olan sürücü tutuklandı

Diğer bir kaza saat 23.50'de Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, 411 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen sürücü tutuklandı.

Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Avni Çobanoğlu (E-34) 411 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NK 556 plakalı salon araç ile dikkatsiz bir şekilde seyrederken gidiş istikametine doğru yolun sağına geçerek o esnada aynı cadde üzerinde batı istikametine doğru seyretmekte olan Ayhan Aygün (E-41) yönetimindeki GH 241 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Ayhan Aygün ambulans ile Girne Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alındı. Avni Çobanoğlu tutuklandı.

- Girne-Lefkoşa Anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak toprak sete çarptı

Bugün saat 04.30'da, Girne-Lefkoşa Anayolunun 11-12 km’leri üzerinde çift şeritli yolda, sağ şerit içerisinde Girne istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Salih Köfteci (E-38) yönetimindeki JF 429 plakalı salon araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkarak aracının ön kısmı ile bordür taşları ve toprak sete çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Salih Köfteci, Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.