4 yaşındaki çocuğu tır içinde KKTC dışına kaçırdı

Eşinden ayrı olan A.M isimli annenin istemi doğrultusunda 4 yaşındaki kızı K.M’ yi 2.1.2020 tarihinde Gazimağusa Limanından GF 301 plaka nolu tır araç ile muhaceret işlemi yaptırmadan yurt dışına kaçıran TC vatandaşı Ayhan Çukadar babanın şikâyeti üzerine 17.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 18.1.20 tarihinde “muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ den çıkış yapmak” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, polis memuru Şükrü Hafız’ ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Olgularla ilgili mahkemeye bilgi veren Hafız, zanlının 2.1.20 tarihinde arkadaşı olup eşinden ayrı yaşamakta olan A.M’ nin isteği doğrultusunda 4 yaşındaki kızı K.M’ yi babası D.M’ nın izni olmaksızın kullanımındaki GF 301 plaka nolu tırın şoför mahalline gizleyerek ve muhaceret kaydı yaptırmadan Bozcaada gemisiyle adı edilen kız çocuğunun Türkiye’ ye gitmesini sağladığını belirtti.

Babanın olayı 8.1.20 tarihinde polise bildirmesinden sonra tahkikat başlatıldığına değinen Hafız, soruşturma ve kamera görüntülerinin incelenmesinde 2.1.20 tarihinde anne A.M nin kızı K.M’ yi bir nakliyatın şirketinin iş yerinde GF 301 plakalı tırın şoför mahalline yerleştirdikten sonra zanlıya teslim ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Kendisiyle ilgili muhaceret işlemi yaptıran zanlının çocukla ilgili muhaceret işlemi yaptırmadan GF 301 plaka nolu tır ile gemiye bindiklerini belirten Hafız, anne A.M’ nin de muhaceret işlemi yaptırmak suretiyle yasal olarak ayni gemi ile Türkiye’ ye gittiğinin belirlendiğini söyledi.

Olayın 8.1.20 tarihinde K.M isimli kızın babası D.M tarafından polise rapor edilmesinden sonra zanlı aleyhine derdest müzekkeresi temin edildiğini söyleyen Hafız zanlının 17.1.20 tarihinde yasal yoldan KKTC’ ye giriş yaparken tutuklandığını belirtti.

Mesele ile ilgili gönüllü ifade veren zanlının suçunu kabul ettiğine vurgu yapan tahkikat memuru Hafız, baba D.M nin de ek ifade vermek suretiyle şikâyetçi olduğuna değinerek tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)