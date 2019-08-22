127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 general ve amiralin görev yeri değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 5'i korgeneral, 10'u tümgeneral, 60'ı tuğgeneral,





Hava Kuvvetleri Komutanliğı'nda 1’i korgeneral, 8'i tümgeneral, 18 tuğgeneral,Deniz Kuvvetleri Komutanliği'nda 2'si tümamiral, 23 tuğamiralin görev yerleri değişti.

Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenciise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığı'na atandı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan getirildi. 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, 2. Ordu Komutanlığı'na atandı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla 3'üncü Ordu ve Ege Ordu komutanları emekliye ayrılmıştı. 2'inci Ordu Komutanliği'na ise, Orgeneral İsmail Metin Temel'in Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atanmasından bu yana 7'inci Kolordu Komutanı Sinan Yayla refakat ediyordu.