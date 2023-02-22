Girne’de Karakum bölgesinde dün Fahrettin Uruş (E-39) yönetimindeki ekskavatör araç ile çalışma yaptığı esnada, dikkatsizliği sonucu aracın kontrolünü kaybederek yaklaşık 25 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.
Olay sonucu yaralanan Fahrettin Uruş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek acil serviste müşahede altına alındı.
Yakıt sızıntısı nedeniyle ekskavatör araçta meydana gelen yangın sonucu araç tamamen yandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
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