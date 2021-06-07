Dr. İlker İpekdal

Covid-19 pandemisi bir şekilde bitecek.
Ama Koronavirüs’ün uzun yıllar bizimle kalacağı da birçok bilim insanı tarafından söylendi ve söylenmeye de devam ediyor.
Pandemi bitecekse, virüs de bizimle yaşamaya devam edecekse bu ne anlama gelmeli?
Dünyanın farklı ülke ve coğrafi bölgelerinde Koronavirüs’ün yeni varyantlarının neden olduğu vaka artışları yaşanabilir.
Yani Covid-19 pandemisi yerini Endemik Covid-19 hastalığına bırakabilir.
Böyle bir durumda toplumlar nasıl korunacak?
Tabii ki aşılanarak.
Yani Covid-19 aşıları kalıcı olacak.
En azından bunun güçlü sinyallerini hep birlikte görüyoruz.
Covid-19’un değil de, ikide bir farklı bölgelerde çıkan Koronavirüs aşılarının yeni normalimizin bir parçası olması yönünde çalışmalar hızla ilerliyor.
Ülkeler aşı altyapılarını kuvvetlendiriyor.
Zengin ülkeler, 2023 yılı için Koronavirüs aşı siparişlerini ve takvimlerini tamamladılar bile.
Ve şimdi sırada çocuklarımız var gibi.
Önce 12-17 yaş arası çocukların hedefte olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 600 binden fazla çocuğu aşıladı bile!
Almanya bugünden itibaren 12-17 yaş çocukları da aşılamaya başlıyor.
Aşı çalışmalarındaki yaş aralıklarına baktığımızda, bu aşılama 3 yaşa hatta 3 aya kadar indirileceğe benziyor.
Hatta ve hatta, gebeler de aşılanmalı denilirse sürpriz olmayacaktır.
Peki neden?
Bir doktor olarak sebebini araştırmama rağmen tatmin edici cevap bulamadım.
Bu yüzden, bu yazımı okuyan meslektaşlarımı 17 ayş altı çocuklarımızın, bebeklerimizin ve belki de gebelerin Koronavirüs aşısı olmalarının gerekip gerekmediği konusunda yorum yapmalarını bekliyorum.
Çünkü, gerek Covid-19 ölümlerine, gerek Covid-19 ile ilişkili hastaneye yatış oranlarına baktığımda, yoğun bir şekilde aşılama geektirecek bir yaş gurubunda değiller.
Gebelikte de aynı durum söz konusu.
Geriye iki olasılık kalıyor.
İlki, çocukların virüs yayıcısı olması.
İkincisi, hedeflenen %60’ın üzerindeki toplum bağışıklığına ulaşılabilmesi için çocukların da aşılanması zorunluluğu.
Ama gebeler için neden aşılanmaları gerektiğine dair tatmin edici bilimsel veriler yok!
Hemen her aşı firması, gebelerde, 17 yaş ve altı çocuklarda ve bebeklerde aşı çalışmaları yapıyor.
Her bir firma, aşılarının bu gruplarda güvenli olduğu sonuçlarını peşisıra paylaşmaya devam ediyor.
En son bu kervana Sinovac da katıldı.
Peki ne olacak?
Belli ki aşılar sadece yetişkinlerde değil, gebelerde, bebeklerde ve çocuklarda da kalıcı olacak.
Peki bu nasıl sağlanacak?
Öncelikle Covid-19 aşılarının güvenilir olduğu çalışmaları paylaşılacak, ki şu an bu yapılıyor.
Sonra kim bilir, Koronavirüs’ün yeni varyantları, gebeleri, bebekleri ve çocukları da olumsuz etkiliyor denilerek korku refleksimiz harekete geçirilecek.
En nihayetinde onlara da Koronavirüs aşısınıdüzenli yaptırmak yeni normalimiz olacak.
Ele almak istediğim konu aşı karşıtlığı konusu değildir.
Asıl konu, orta-uzun vadeli etkilerini bilmediğimiz m-RNA veya DNA aşılarının hangi geçerli gerekçelerde gebelere, bebeklerimize ve çocuklarımıza yapılmasının önünün hızla açılmakta olduğu konusudur.
Bilim sorgulamayı gerektirir.
Bugün savunduğumuz bazı bilgilerin, aylar yıllar sonra değişebileceğini göz önünde bulundurmakta fayda olacaktır.
Okuduğumuz bilimsel verileri halkımızla paylaşmak kadar, okuduklarımızı papağan gibi aktarmak yerine sorgulayıcı anlayışla yorumlamak da bir toplumsal görevdir.
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