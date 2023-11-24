

İsrail savaş uçaklarından sabah Gazze'nin güney kesimlerine atılan bildirilerde, "Gazze Şeridi sakinlerine, savaş henüz bitmedi. İnsani ara geçicidir, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ise tehlikeli savaş bölgesidir ve orada dolaşmak yasaktır" ifadeleri yer aldı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bombardımandan kaçmak zorunda kalan yüz binlerce Filistinli, çatışmalara 4 günlük insani aranın başlamasıyla bölgenin güney ve orta kesiminde yer alan evlerini görmek için yola çıktı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den itibaren uyguladığı tam abluka sebebiyle iletişim ve ulaşım oldukça zorlaştı. Bu nedenle Gazze'de yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun ağır bombardımana tuttuğu ve karadan girdiği bölgelerdeki yakınlarını görme veya onlarla iletişim kurma imkanı bulamadı.

İsrail ordusunun saldırılarından kaçarak sığınma merkezlerinde toplanan Gazze sakinleri, güney ve orta kesimlerinde arkada bıraktıkları evleri ve yakınlarıyla buluşmak umuduyla geri dönmeye başladılar.

Gazze'nin kuzeyinde ise İsrail'in yoğun bombardımanı sebebiyle gerçekleşen büyük yıkıma rağmen bölgeden ayrılmayan Filistinliler, 4 günlük insani arada, saldırılardan kurtulabilmiş evlerini görmeyi umuyor.

Ancak kuzeyden güneye tehcir edilen yüz binlerce Gazzeli, geri dönmek isteseler de İsrail ordusu buna izin vermiyor.

- İsrail ordusundan "kuzeye dönmeyin" bildirisi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ve Gazze kentinden güneye tehcir edilen Filistinlileri geri dönmemeleri konusunda uyardı.

İsrail savaş uçaklarından sabah saatlerinde Gazze'nin güney kesimlerine atılan bildirilerde, "Gazze Şeridi sakinlerine, savaş henüz bitmedi. İnsani ara geçicidir, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ise tehlikeli savaş bölgesidir ve orada dolaşmak yasaktır." ifadeleri yer aldı.

Buradaki Filistinlilerin Gazze'nin güneyinde kalmaya devam etmeleri gerektiği aktarılan bildirilerde, sadece Gazze'nin kuzeyinden güneyine Salahaddin Caddesi'nden geçişin serbest olduğuna işaret edildi.

Bildirilerde, "Kuzeye dönmek yasak ve tehlikeli, sizin ve ailenizin kaderi sizin elinizde." ifadeleri kullanıldı.

İsrail savaş uçakları, söz konusu bildirileri Gazze'deki Filistinlilerin kuzeye geri dönme çağrılarından sonra attı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 229 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.