Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finallerinde İsrail ile birlikte dokuz ülke daha finale adını yazdırdı.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre İsveç'in Malmö kentinde binlerce Filistin yanlısı gösterici yarı final öncesi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

İsrail ile birlikte Letonya, Avusturya, Hollanda, Norveç, Estonya, Ermenistan, İsviçre, Gürcistan ve Yunanistan final bileti alan ülkeler oldu.

İsrailli Eden Golan adlı sanatçı, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına atıfta bulunduğu düşünülen, ülkenin orijinal şarkısı “October Rain”in yeniden yazılmış bir versiyonu olan "Hurricane" adlı şarkıyı söyledi.

Golan şarkıya başladığı sırada destekleyenlerle birlikte yuhalayanlar da olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarı final öncesi mesajında Golan'a destek mesajı yayımladı ve “Yahudi karşıtı” olarak tanımladığı protestolara karşı durarak "kazandığını" savundu.

Golan yarı final sonrası yaptığı açıklamada "İsrail'i temsil etmekten onur duyduğunu" söyledi.

Yarı finalde 2003 yılında Riga'da yapılan yarışmada birinci olan Sertab Erener de sahneye çıktı.

Erener 2005 birincisi Helena Paparizou ve 1999 birincisi Charlotte Perelli ile birlikte sahne aldı.

Türkiye son kez 2012 yılında Can Bonobo ile katıldı.

Yarı final öncesi Malmö kentindeki Filistin yanlısı protestoya katılanlar arasında iklim aktivisti Greta Thunberg de vardı.

BBC'ye konuşan Thunberg, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonuna karşı ses yükseltmenin ve harekete geçmenin "ahlaki bir yükümlülük" olduğunu söyledi.

Thunberg, “Eurovision yarışmasının yapıldığı sırada Malmö sokaklarını dolduran on binlerce insan bunun devam etmesini kabul etmeyeceğimizi söylüyorsa, bu çok güçlü bir sinyaldir ve bir fark yaratır” dedi.

Reuters'a konuşan Matilda Varatta adlı gösterici ise Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından olduğu gibi İsrail'in de diskalifiye edilmesini istediğini söyledi.

Varatta, “Eurovision yarışmasının siyasi olmadığı doğru değil, her zaman siyasi bir yarışma oldu ve her zaman da öyle olacak" dedi.

Eurovision organizatörleri, Ukrayna ve Gazze'deki durumların farklı olduğunu söyleyerek İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrılarına direndi.