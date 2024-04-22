İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Ganzt'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Washington'un İsrail ordusundaki bir tabura yaptırım kararı planının yeniden gözden geçirilmesini istediği bildirildi.

Gantz ile Blinken, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusundaki "Netzah Yehuda" isimli tabura yaptırım uygulamayı planladığı yönündeki haberlerin ardından telefonda görüştü.

Gantz'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ganzt'ın Blinken'dan "Netzah Yehuda" taburuna yaptırım planının yeniden gözden geçirilmesini istediği belirtildi.

Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Blinken ile Gantz'ın görüşmesinde "Netzah Yehuda" taburuna yaptırım planının gündeme geldiğine dair herhangi bir bilgiye yer verilmemesi dikkati çekti.

Gantz'ın yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da dün ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüşmüştü.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde yer alan haberde, ABD'nin, Batı Şeria'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle "Netzah Yehuda" taburuna yaptırım uygulamayı planladığı iddia edilmişti.