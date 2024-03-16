Filistinli gruplar, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ulusal mutabakata varılmadan Muhammed Mustafa'yı Başbakan olarak atamasının, bölünmeyi derinleştirdiğini belirtti.

Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Ulusal Girişimi yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Mustafa'nın yeni Başbakan olarak atanmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "tek başına karar alma ve ulusal mutabakat olmadan yeni bir hükümet kurma gibi içi boş yüzeysel kararlar almakla meşgul olmanın, bölünmeyi derinleştirdiği" kaydedildi.

Söz konusu kararın, halkın; uzlaşıya, birliğe ve demokratik seçimlerin yolunu açacak ulusal bir yönetim oluşturmaya en çok ihtiyaç duyduğu tarihi bir anda alındığı dile getirilen açıklamada, "Halkımızın, bir hükümeti diğeriyle, bir başbakanı aynı siyasi çevreden bir diğeriyle değiştirmenin sağlayacağı faydanın ne olduğunu sorma hakkı var." ifadesi kullanıldı.

Filistinli gruplar, halihazırdaki ulusal önceliğin, "İsrail'in Gazze'deki barbar saldırılarına, uyguladığı soykırıma ve halkı zorla aç bırakmasına, Batı Şeria ve Kudüs'te yerleşimcilerin işlediği suçlara ve tehcir başta olmak üzere Filistinlilerin karşılaştığı büyük tehlikelere karşı mücadele etmek" olduğu vurgulandı.

Mahmud Abbas'ın attığı bu adımların, Filistin yönetiminin içinde bulunduğu krizi, gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu, halkla arasındaki uçurumu yansıttığı kaydedilen açıklamada, Filistin yönetiminin, birlik olma yönünde sarf edilen tüm çabaları hiçe saymaya devam ederek halka zarar verdiği savunuldu.

Açıklamada, başta Fetih Hareketi olmak üzere tüm ulusal güçler ve gruplar, bu tarihi aşamanın, Filistin ulusal davasına hizmet edecek şekilde yönetilmesi konusunda mutabakata varmak için ciddi ve etkili eylemlerde bulunmaya çağrıldı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Mustafa, yeni Filistin Başbakanı olarak atanmıştı.