Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam yemin eden Başbakan Muhammed Mustafa'nın yeni hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tam yetkili olduğunu ifade etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'de Başbakan olarak atanan Mustafa, Abbas'ın huzurunda yemin etti.

Hükümetin ilk bakanlar kurulu toplantısına başkanlık eden Abbas, yeni hükümetin görevlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ni kapsadığını, görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirme konusunda tam yetkiye sahip olduğunu kaydetti.

Abbas, hükümetin geniş kurumsal reformlar gerçekleştirmeyi ve bütün Filistinlilere iyi hizmet sunmayı hedeflediğini belirterek, "Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çabalarını en üst düzeye çıkarmaya, Gazze ve Batı Şeria'da yeniden yapılanma ve Filistin ekonomisini yeniden canlandırmaya çalışacağız." dedi.

Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak, İsrail'in ve yerleşimcilerin Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını durdurmak için Arap ve uluslararası taraflarla birlikte çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Abbas, "Siyasi hedefimiz, özgürlüğe, bağımsızlığa ulaşmak ve işgalden kurtulmak. Aynı zamanda Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletlere tam üye olması için ilgili Arap ve uluslararası taraflarla birlikte çalışacağız." şeklinde konuştu.

Abbas, Filistin topraklarını birleştirmek ve ulusal uzlaşıyı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, yeni hükümetin işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere Filistin'in bütün bölgelerinde genel seçimler ve başkanlık seçimlerini düzenlemeye hazırlanması gerektiğini söyledi.

Filistin Yönetimi, 2021 yılında genel seçimlerin düzenleneceğini açıklamıştı ancak İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te seçimlerin yapılmasına izin vermemesi gerekçesiyle seçimler iptal edilmişti.

Filistin'de son genel seçimler 2006 yılında gerçekleştirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yol açtığı insani felaket sonrasında Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 2019'dan beri sürdürdüğü görevinden 26 Şubat'ta istifa ettiğini açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Ulusal Fonu Direktörü Muhammed Mustafa'yı 14 Mart'ta yeni hükümeti kurması için görevlendirmişti. Başbakan Mustafa, yeni kabinesini 28 Mart'ta Abbas'a sunmuş, Abbas da başkanlık kararnamesiyle hükümete güvenoyu vermişti.