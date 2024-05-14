Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Yunanistan arasında özellikle gerginliği azaltıcı bir mekanizmanın şu anda çalışıyor olmasının her iki taraf açısından önem taşıdığını vurguladı.

Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Bakanlık'taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis in ziyaretiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2023'te yaptığı ziyarete iadeiziyaret olduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan, özellikle 2023'te her iki ülkede yapılan seçimlerden sonra halk desteğiyle tekrar iktidara gelen iki siyasi liderin, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini daha ileri seviyelere taşıma, yakın ve uzak tarihten devralınan sorunları açık ve her iki tarafın menfaatine olacak şekilde çözme konusunda irade koyduklarını ifade etti.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda son derece samimi olduğunu ve yönlendirmesinin de bu yönde ilerlediğini aktararak, Yunanistan'ın da bu yönde olumlu adım attığını söyledi.

Her iki tarafın da bütün sorunları uygun zeminlerde en açık şekilde konuşabilmesi ve tartışabilmesinin güzel olduğunu belirten Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile Ege ve azınlıklar sorunları başta olmak üzere güvenlikle ilgili konuları rahatça konuşabildiklerini anlattı.

Fidan, cari sorunların nasıl çözülebileceğini ve kronik sorunlara nasıl yaklaşılabileceğini değerlendirdiklerini belirterek, mevcut gerilimin artırılmaması için neler yapılabileceği üzerine de fikir ve kalıcı sistem kurma bazında çalışıldığını dile getirdi.

Oluşturulan işbirliği mekanizmaları bulunduğunu aktaran Fidan, özellikle gerginliği azaltıcı bir mekanizmanın şu anda çalışıyor olmasının her iki taraf açısından önem taşıdığını vurguladı.

Fidan, bu açıdan yürüyen düzenli toplantılar olduğunu belirterek, diğer taraftan terörle mücadele konusunda hem İçişleri Bakanlığı hem Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ilgili muhataplarıyla yürüttüğü düzenli görüşmeler ve çalışmalar bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki terörle mücadele zeminini mümkün olduğunca daha ileri taşımayı hedeflediklerini aktaran Fidan, "Malumunuz, yıllar boyu Türkiye'den kaçan teröristlerin ilk iş olarak Yunanistan'a gittikleri, oradan daha sonra Avrupa'nın çeşitli yerlerine dağıldıkları, dağılmayanların orada kalıp kamp kurduklarını gördük. Miçotakis hükümetinin, Lavrion Kampı'nı kaldırarak aslında bu konuda Türkiye'nin hassasiyetlerini gözetmekle beraber, Yunanistan için de bir problem olan bir problem alanını yok ettiğini gördük. Bu önemli bir gelişmeydi." ifadelerini kullandı.

Fidan, bunun dinamik bir süreç olduğunu kaydederek, siyasi iradenin bunun arkasına konularak sürekli bu dinamik sürecin ilerletilmesinin sağlanmasının önemine işaret etti.

İki ülkenin gerek Ege Denizi gerek iki ülke ana kıtasının ekonomi, turizm, ortak kalkınma ve projelerde ne kadar uygun bir atmosferde çalışılabileceği konusunda arayış içinde olduğunu belirten Fidan, turizmin her iki ülkenin de yararına olduğunu söyledi.

Fidan, bu konuda iş insanlarının giderek daha fazla karşılıklı yatırım yapma yönünde irade kullandığını aktararak, Türkiye'nin de bunları teşvik ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile dünkü görüşmesinde, özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik çok ciddi çaba içinde olunması gerektiğinin altını çizdiğini anımsatan Fidan, Erdoğan'ın aynı zamanda iki ülkenin ortak turizm hedefleri ortaya koyarak turizm pazarını beraber paylaşıp ilerletme konusunda tekliflerde bulunduğunu anlattı.

- Yunanistan'ın Deniz Parkı projesi "masum bir çevreci proje değil"

Fidan, Yunanistan'ın Ege'de ilan etmeyi planladığı deniz parkı konusunda da Türkiye'nin çekincelerini ve düşüncelerini ifade ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların, bizim gözümüzde masum bir çevreci proje değil, ilerletilirse bizim için sıkıntılı olan, kırmızı çizgi olan, özellikle kıta sahanlığıyla ilgili konulara gireceğini, bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bu sorunlar çözülmeden karşılıklı, tek taraflı adımların atılmaması konusunda da bir prensip anlayışı oldu. Her iki taraf da tek taraflı adım atılmaması, karşılıklı adım atılması ve var olan sorunların ne kadar zor olursa olsun, üzerinde tartışılması, çözüm arayışı içinde olmamız konusunda mutabıklar."

İyi niyet ve siyasi iradenin ortada olduğunu vurgulayan Fidan, çabaların sürdürüldüğünü ve hem cari hem de kronik sorunlara yönelik gelişmeleri yakında görmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.