Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti konusunda Rum siyasileri bilgilendirmemesine yönelik eleştiriler sürüyor.

Politis'teki habere göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu dün yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in Erdoğan’la gerçekleştirdiği “kısa süreli görüşme” konusunda hiçbir şekilde bilgilendirilmediklerini yineleyerek, başkanlık makamının ciddiyetini kaybettiği değerlendirmesinde bulundu.

Stefanu, ne kendisi ve partisine, ne de başka hiç kimseye bu konuda bilgi verilmediğini vurgulayarak, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa ilişkin her türlü gelişmeyi “hafife aldığı” iddiasında bulundu.

Partisinin Rum Ulusal Konseyi'nin toplanması çağrısını son üç haftadır sürekli yinelediğini de hatırlatan Stefanu, gerek Pile, gerekse “Ayios Demetios” (Meyehan) bölgesinde yaşananlar hakkında nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğinin Ulusal Konsey’de ele alınması gerektiğini söyledi. Stefanu, Hristodulidis’in bunu anlayamamasının büyük bir ciddiyet eksikliği olduğunu ifade etti.

Hükümet ortaklarından DİKO ise dün ilk kez bir açıklama yaptı ve Hristodulidis’in Ankara’ya davet edildiğine ilişkin haberlerin tamamen “asılsız haber olduğu” iddiasında bulundu. Habere göre, DİKO, “Ulusal dava olan Kıbrıs sorununa ilişkin ciddiyet” çağrısında da bulundu.

Öte yandan DİKO’nun, söz konusu haberin yalan haber olduğu yönündeki açıklamasına, davet haberini ilk yayınlayan “Alithia” gazetesinden tepki geldi.

Gazete, “Cevap Verin Başkan – Erdoğan Size Ankara’ya Gitmenizi Söyledi mi? – Başkanlık Yalanlamıyor – Hiçbir Zaman Gündeme Gelmeyen Resmi Davet Yanıtını Vererek Doğruluyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, davet konusunun kamuoyunda tartışılmasına sebep olan tek kişinin, belirsiz açıklamalar ve yanıtlar veren Hristodulidis olduğu yorumunda bulundu.

Haberde Hristodulidis’in resmi bir davet aldığını asla iddia etmediklerini belirtirken gazete, DİKO’nun yalanlama açıklaması yapmadan önce Hristodulidis’ten bilgi talep etmesi gerektiği yorumu yaptı.

Haberde ayrıca, Rum Başkanlık Sarayı Büro Şefi Viktoras Papadopulos’un dün katıldığı bir radyo programında, Hristodulidis’in “gayrı resmi bir davet alıp almadığı” şeklindeki net soruya yanıt vermekten kaçındığı da ifade edildi.