GRAFİKLİ Austin Texas ile Virginia Commonwealth üniversitelerinde polis Filistin'i destekleyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.



Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi bir grup öğrenci, okul yönetimi ile süren müzakerelerde uzlaşıya varılamaması üzerine kampüsteki Hall binasına girdi

ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri yeni haftanın başlamasıyla yeni gözaltı ve olaylara sahne oldu.

Gösterilere katılan öğrenciler, ABD'nin İsrail'e maddi desteği kesmesi çağrılarını yinelerken, ABD'de mezuniyet törenlerinin yaklaşmasıyla gösterilerin dozu da sayısı da artıyor.

Austin Texas ile Virginia Commonwealth üniversitelerinde polis müdahalesi ve gözaltılar yaşanırken, kampüs gösterilerinin ilk başladığı New York'taki Columbia Üniversitesinde Gazze ile dayanışma amacıyla kurulan kamp alanını boşaltmayan öğrencilere disiplin cezaları uygulanmaya başlandı.

ABD'deki bir üniversitede öğrenci ve yönetim arasında uzlaşıya varılırken, Avrupa ve Kanada'ya da yayılan gösterilere katılanların sayısı her geçen gün artıyor.

ABD'den dünya üniversitelerine yayılan gösterilerde gözaltı sayısının ise 1000'i geçtiği belirtildi.

Austin Texas Üniversitesinde gerginlik

Austin Texas Üniversitesinde pazartesi günü düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde öğrenci ve polis karşı karşıya gelirken, "usulsüz davranış" gerekçesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Üniversitede yaşanan olaylara ilişkin konuşan bir avukat, en az 40 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Polis güçlerinin, oturarak eylem yapan grubu çembere aldığı ve öğrencileri sürükleyerek çığlıklar arasında götürdüğü belirtildi.

Polis ve gözaltına alınanların bulunduğu araç arasında kalan bir grubun arbede çıkarması sonucu emniyet güçleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

- Virginia Commonwealth Üniversitesinde polis müdahalesi

Virginia Commonwealth Üniversitesinde, Filistin'e destek veren grup ve polis, pazartesi akşamı düzenlenen gösteride karşı karşıya geldi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, öğrencilerin ahşap paletler kullanarak "özgürlük bölgesi" oluşturması yer aldı.

Polisin göstericilere müdahalesi esnasında bazı öğrencilerin yere yatırılarak kelepçelendiği gözlemlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullandı.

Richmond Polisi, yaptığı açıklamada, gösteride "birkaç" kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Göstericilere atlı müdahale

​​​​​​​Tulane Üniversitesinde, Gazze'ye destek için kampüste toplanan gruba polis atlarla müdahale etti.

Medyaya yansıyan kayıtlarda, atlı polislerin kalabalığın içine girerek göstericileri dağıttığı görüldü.

Columbia Üniversitesinde Filistin'i destekleyen öğrencilere disiplin cezası

New York'taki Columbia Üniversitesinde, Gazze'ye destek için kurulan kamp alanını boşaltması talep edilen yüzlerce öğrenci kampüste kalmaya devam ediyor.

Ellerinde İsrail bayrakları taşıyan karşıt grubun gelmesine rağmen okul yönetiminin polis çağırmadığı belirtildi.

Yönetim ise öğrencilerle süren müzakerelerde uzlaşıya varılamadığını açıklarken, gösterilerin kampüs içinde toplum üyeleri için istenmeyen bir ortam oluşturduğunu savundu.

Columbia Üniversitesi Halkla İlişkiler Departmanı Başkan Yardımcısı Ben Chang, kamp alanını boşaltmayan öğrenciler için disiplin ve okuldan uzaklaştırma cezalarının uygulanmaya başladığını söyledi.

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi bir grup öğrenci, okul yönetimi ile süren müzakerelerde uzlaşıya varılamamasının ardından üniversite kampüsünde bulunan Hamilton Hall binasına girdi.

Bir üniversitede uzlaşı sağlandı

Northwestern Üniversitesi yönetimi, öğrencilerle uzlaşmaya vardıklarını açıkladı. Yönetim, 1 Haziran'a kadar barışçıl gösterilere izin verdiğini duyururken, ilk yardım hariç tüm çadırların kaldırılmasını talep etti.

Gösteri alanına ise sadece öğrenci ve personel girişlerine izin verileceği kaydedildi.

Güney California Üniversitesindeki (USC) öğrenciler de yönetimle masaya oturduklarını belirtirken, görüşmelerin bugün de devam edeceği kaydedildi.

- ABD'deki kampüs gösterilerine San Francisco da eklendi

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin destekçisi gösterilere, ABD'nin batısındaki San Francisco Eyalet Üniversitesindeki (SFSU) öğrenciler de dahil oldu.

SFSU kampüsüne, 20'nin üzerinde çadırın yerleştirildiği görülürken öğrenciler, İsrail'e askeri malzeme üreten Lockheed Martin, HP gibi firmalarla olan ticari anlaşmalara son verilmesini istedi.

Gösterilere Fransa ve Kanada'daki üniversiteler de dahil oldu

ABD'deki kampüs gösterileri Fransa ve Kanada'ya da yayıldı.

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sorbonne'da öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle gösteri yaptı. Başkent Paris'te, Sorbonne Üniversitesinde yüzlerce öğrenci kampüste çadırlarıyla kamp kurdu.

Filistin'e destek gösterileri Kanada'nın Ottawa, McGill ve British Columbia üniversitelerinde de başladı.

Bu arada, ABD medyasına göre, ülke genelinde 70'ten fazla üniversitede Filistin'e destek protestoları düzenlenirken, yüzlerce öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.