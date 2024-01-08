Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin halkının haklarının savunulması konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Cakarta merkezli Antara News'un haberine göre, Marsudi, Dışişleri Bakanlığının yıllık basın toplantısında Filistin'deki duruma dikkati çekti.

Geçen yılı "Filistinliler için en kötü zaman dilimi" olarak nitelendiren Marsudi, İsrail'in saldırılarında 21 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Marsudi, Gazze'de Endonezya Hastanesi dahil birçok kamu binasının yerle bir edildiğini belirterek, "Filistin'de olanlar, özellikle büyük güçler olmak üzere dünyadaki birkaç ülkenin çifte standardını gösterdi." yorumunu yaptı.

Dünyadaki büyük güçlerin her zaman diğer ülkelere insan hakları dersi vermeye kalktıklarını ancak bir anda Gazze konusunda sessizliğe büründüklerini kaydeden Marsudi, "İnsan hakları konusunda sürekli verdikleri dersler nerede? Filistinliler de dünyanın diğer kısmıyla aynı insan haklarına sahip." dedi.

Marsudi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) de Gazze'deki "soykırımı" durdurmakta yetersiz kaldığını belirterek, "Endonezya, Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil Filistin halkı için savaşmayı sürdürecek." diye konuştu.