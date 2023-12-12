Endonezya, kasım ayından bu yana ülkeye 1500’den fazla Arakanlı Müslüman mültecinin teknelerle gelmesi üzerine, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Iqbal, düzenlediği basın toplantısında, “Şu ana kadar mülteci sorununun, özellikle de yeniden yerleştirme konusunun ele alınmasında çok yavaş ilerlendiğini görüyoruz.” dedi.

Iqbal, uluslararası toplumu "Arakanlı mülteci sorununu çözme çabalarında daha fazla sorumluluk almaya” çağırdı.

- Hükümet "geçici yardım" sözü vermişti

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, dün, hükümetin Arakanlı Müslümanlara "geçici olarak" yardım etmeye devam edeceğini belirterek "Şimdilik onları geçici olarak barındıracağız. Yerel halk onları kabul etmediği için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gibi uluslararası örgütlerle görüşmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BMMYK Temsilcisi Ann Maymann da Açe'deki duruma ilişkin, Arakanlı Müslümanlara barınacak yer bulmak konusunda hükümetle çalıştıklarını belirterek "(Mültecilerin nerede kalacaklarına) Karar vermesi gereken hükümettir." demişti.

- İki tekne Endonezya’ya ulaşmıştı

Yaklaşık 135 Arakanlı Müslüman'ı taşıyan bir tekne 10 Aralık’ta Endonezya'nın Açe bölgesindeki Lamreh köyüne, yaklaşık 27 gündür denizde seyreden ve yaklaşık 180 kişiyi taşıyan diğer bir tekne de Açe'nin Blang Raya köyüne varmıştı.

Yaklaşık 180 kişiyle aynı teknede yolculuk yapan 25 yaşındaki Mahmut Hüseyin, AP'ye, kendileriyle başka bir teknenin daha Bangladeş'ten yola çıktığını ancak bu tekneden hala haber alınamadığını söylemişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.