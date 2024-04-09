Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine baskın düzenlemesine ilişkin, "Meksika ile benzeri görülmemiş karmaşık bir kriz yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Başkent Kito'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda basın mensuplarına konuşan Noboa, 6 Nisan'daki büyükelçilik baskınına değindi.

Noboa, ulusal güvenliklerini korumak için "olağanüstü" bir karar almaları gerektiğini vurgulayarak, "Suçluların ve narko teröristlerin her türlü dokunulmazlığını reddeden bir anlayışı temsil ediyoruz. Meksika ile benzeri görülmemiş karmaşık bir kriz yaşıyoruz ve bunun farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika ile yaşadıkları diplomatik krizi hatırlatan Noboa, "Yargı kararlarının müzakere edilmemesi şartıyla her türlü anlaşmazlığın çözümü için Meksika ile konuşmaya hazırız. Çok ciddi suçlardan hüküm giymiş birine siyasi sığınma verilmesine göz yumamazdık ve hukukun gereğini yerine getirdik." diye konuştu.

Noboa, Meksika'nın, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'a "siyasi sığınma" vererek Karakas Anlaşması'nın 2. ve Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini ihlal ettiği iddiasında bulundu.

Uluslararası hukukun tüm normlarına saygılı olduklarını belirten Noboa, Ekvador'un barış ve adalet ülkesi olduğunu söyledi.

- Ne olmuştu?

Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine baskın yapmıştı.

Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere açıklamasında, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve personele saldırdığını belirtmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yasal yollara başvurulması için Dışişleri Bakanı'na talimat verdiğini kaydederek, "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." ifadelerini kullanmıştı.