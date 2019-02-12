Zeytin ağaçlarını evlat edinerek ekonomiye katkı sağlıyorlar

İspanya'nın Oliete kasabasında 'yaşlı zeytin ağaçlarını evlat edinme projesi' binlerce zeytin ağacına ve kasabaya yeniden hayat verdi.

Proje, dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi İspanya'nın Oliete kasabasında, 7 binden fazla zeytin ağacını kurtarırken kasabanın ekonomik ve sosyal olarak canlanmasına vesile oldu.

Terk edilmiş 100 bin zeytin ağacından birini evlat edinmek isteyenler yılda sadece 50 euro karşılığında bir ağacı sahiplenerek üretilen zeytin yağından 2 litre alabiliyor. Ayrıca sahiplendikleri ağacı fotoğraflarla takip etme ve isim verme hakları da var.

Şimdilik 2 bin 500 kişinin katkı sağladığı projenin katılımcıları paralarının yerel ekonomiye katkı sağladıkları ve iş imkanı yaratılmasına yardım ettikleri için mutlu olduklarını ifade ediyor.

Öncüleriyse projenin başarısını ağaç sahiplenenlere duygusal bağlılık kazandırmalarıyla ilişkilendiriyor.