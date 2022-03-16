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Yunanistan: “Türk karşıtı bir politika izlemiyoruz”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın, dış politikasını Türkiye karşıtlığı üzerine kurmadığını söyledi.

16 Mart 2022 Çarşamba 17:15
Yunanistan: “Türk karşıtı bir politika izlemiyoruz”

Yunanistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzaladığı dış politika ve savunma iş birliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin meclis görüşmelerinde konuşan Dendias, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Yunanistan'ın dış politikasının sadece Türkiye'ye bağlı olarak belirlenmediğini belirten Dendias, Yunanistan'ın kendi ulusal öncelikleri, ulusal çıkarları ve prensipleri olan bir dış politika izlediğini kaydederek, "Türk karşıtı bir politika izlemiyoruz." diye konuştu.

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Dendias, BAE ile imzalanan anlaşmanın Türkiye ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunarak, "Lütfen ülkemizin yaptığı her şeyi Türklük karşıtlığı gibi bir merceğin altında yorumlamayın." dedi.
Aksine, Yunanistan'ın, dost ve müttefik ülkelerin Türkiye ile konuşmasını istediğini vurgulayan Dendias, bunun, Türkiye'nin olduğu kadar Yunanistan için de daha faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

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Son Güncelleme: 17.03.2022 10:01
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