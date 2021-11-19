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Yunanistan salgınla mücadelede kısıtlamaları artırıyor

Yunanistan'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamaların artırılmasına karar verildi. Pazartesi gününden itibaren aşısızlar lokanta ve kafeteryaların yanı sıra sinema, tiyatro, müze, spor salonu gibi kapalı alanlara giremeyecek.

19 Kasım 2021 Cuma 09:30
Yunanistan salgınla mücadelede kısıtlamaları artırıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, televizyondan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadelede atılacak yeni adımlara ilişkin bilgi verdi.

Aşılanma oranının artırılmasının salgınla mücadelede en önemli silah olduğunu vurgulayan Miçotakis, pazartesi gününden itibaren aşı olmamış erişkinlerin lokanta ve kafeteryaların yanı sıra sinema, tiyatro, müze, spor salonu gibi kapalı alanlara girmelerinin de yasaklandığını duyurdu.

Kiliselere girişte COVID-19 test sonucu

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Miçotakis, aşısız erişkinlerin kiliselere ise sadece COVID-19 test sonuçlarını ibraz ederek girebileceklerini söyledi.

Miçotakis'in açıkladığı önlemler dahilinde, kapalı alanlara giriş için aşı sertifikası talep edilirken, 60 yaş üzerindeki kişilerin kapalı alanlara girebilmeleri için ikinci doz aşı tarihinin üzerinden en fazla 7 ay geçmiş olması, ikinci doz aşısının üzerinden 7 ayı aşkın zaman geçenlerin üçüncü doz aşıyı yaptırmış olmaları şartı aranacak.

Değişken vardiya uygulamasıyla yoğunluğun azaltılması planı

İş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla kamu sektörü ve özel sektörde değişken vardiya uygulamasına gidileceğini belirten Miçotakis, tedbirlere uymayanların tespit edilmesi için denetimlerin de artırılacağını kaydetti.

Miçotakis, sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla özel hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin de salgınla mücadeleye dahil edileceğini ve vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde istihdam edilen doktor sayısının artırılacağını açıkladı.

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