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Yıllar sonra gelen itiraf! '15 yaşındayken tecavüze uğradım'

Yıllar sonra gelen itiraf! '15 yaşındayken tecavüze uğradım'

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:51
Yıllar sonra gelen itiraf! '15 yaşındayken tecavüze uğradım'

Demi Moore’dan itiraf: “15 yaşındayken tecavüze uğradım”

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan kitabı Inside Out için kameralar önüne geçen Demi Moore, şaşırtıcı itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.

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29 yıl sonra ilk defa Harper’s Bazaar dergisine çıplak poz veren Demi Moore, yine çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu, hayatını anlattığı ve ön kitabıyla ilgili verdiği röportajlarda yaşadığı travmalardan, eski kocası Ashton Kutcher’dan düşürdüğü bebeğe ve alkol problemlerine kadar her şeyi anlattı.

56 yaşındaki oyuncu, henüz 15 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf ettiği kitabında bu olaydan 27 yıl sonra ise Ashton Kutcher ile birlikte, adını Chaplin Ray koymayı planladıkları bir kız bebeğe hamile olduğunu, ancak altı aylıkken bebeğini düşürdüğünü de açıkladı. Ardından alkol ve uyuşturucu sorunları çıkan Moore o günleri, “Tekrar alkol içmeye başladım ve yaşadığım kayıp için hep kendini suçladım. Daha sonra tekrar hamile kalabilmek umuduyla tedaviye başladım. Fakat alkol tüketimi daha kötüye giderken, Ashton'ın beni aldattığını öğrendim” şeklinde anlatıyor.

Ünlü oyuncu şimdilerde daha sakin ve sessiz bir hayat seçmiş. Kitabının ise okuyuculardan alacağı yorumlar merakla bekleniyor.

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