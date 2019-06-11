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“Yeni İngiltere Başbakanıyla Brexit anlaşması değişmez“

“Yeni İngiltere Başbakanıyla Brexit anlaşması değişmez“

11 Haziran 2019 Salı 16:33
“Yeni İngiltere Başbakanıyla Brexit anlaşması değişmez“

AB KOMİSYONU BAŞSÖZCÜSÜ MARGARİTİS SCHİNAS: "HERKES MASADA OLAN ANLAŞMAYI BİLİYOR. TÜM ÜYE ÜLKELER TARAFINDAN ONAYLANAN BREXIT

ANLAŞMASININ İNGİLTERE'DE YENİ BAŞBAKAN SEÇİLMESİYLE DEĞİŞMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'de yeni seçilecek başbakanla birlikte Brexit anlaşmasında değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti.

 AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında, Muhafazakâr Parti liderliği ve başbakanlık için yarışan Boris Johnson'un AB’ye daha önceki taahhütlerinden kaynaklanan yaklaşık 40 milyar sterlinlik (yaklaşık 296 milyar lira) ayrılık ödemesini yapmayacağı vaadine ilişkin soruyu yanıtladı. 

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Schinas, "Herkes masada olan anlaşmayı biliyor. Tüm üye ülkeler tarafından onaylanan Brexit anlaşmasının İngiltere'de yeni başbakan seçilmesiyle değişmesi söz konusu değil." açıklamasında bulundu. 

Schinas, AB'nin İngiltere'de süren liderlik yarışına müdahale etmeyeceğinin altını çizdi. 

İNGİLTERE'DE LİDERLİK YARIŞI

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Muhafazakâr Parti liderliğinden istifasının ardından yeni lider adayları için belirlenen başvuru süresi dün akşam doldu. Parti kurallarına göre 8 milletvekilinin desteğini alarak resmen adaylık başvurusu yapanların sayısı 10 oldu.

Adaylar, öncelikle partinin Avam Kamarası grubunda 13 Haziran’da yapılacak oylamada yarışacak. En az 17 milletvekilinin desteğini alan isimler, 17 Haziran’da yapılacak bir sonraki tura kalacak. Bu turda adaylardan en az 33 milletvekilinin oyunu alması beklenecek. Milletvekillerinin ezici çoğunluğu, iki aday arkasında toplanmazsa, kalan adayların bu kez 19 ve 20 Haziran’da benzer oylamalarda yarışması öngörülüyor.

Son Güncelleme: 11.06.2019 20:05
Anahtar Kelimeler:
İngiltereBrexit
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