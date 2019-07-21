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Yeni evli çiftin seks fantezisi kanlı bitti

Yeni evli çiftin seks fantezisi kanlı bitti

21 Temmuz 2019 Pazar 12:34
Yeni evli çiftin seks fantezisi kanlı bitti

Yeni evli çiftin seks fantezisi kanlı bitti

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yeni evlendiği karısını seks fantezisi sırasında öldüren adam, bir buçuk yıl ertelenmiş hapis cezası aldı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; 2011’de çıkmaya başlayan Ralph Jankus (52) ile Christel (49) geçen yıl dünyaevine girdi.

Çift evlendikten birkaç gün sonra 48 saat süren bir kölelik fantezisi yapmaya karar verdi. Ralph cinsel ilişkide bulunurken yaklaşık 20 santimetrelik tırtıklı bir seks oyuncağı kullandı.

Bu sırada talihsiz kadın ciddi iç organ hasarına uğradı fakat durum o anda fark edilmedi. Dört gün sonra acil servis ekiplerine haber verildiğinde ise artık yapılacak bir şey kalmamıştı.

Christel Jankus’un ölümüyle ilgili Krefeld Mahkemesi’nde görülen davada Ralph Jankus, bir buçuk yıl hapis cezasına mahkûm edildi fakat cezası ertelendi.

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Yargıç Johannes Hochguertel, “Kadın hemen hastaneye götürülseydi, hayatı kurtarılabilirdi” dedi.

Hochguertel, 52 yaşındaki adamın “ağır ihmalde bulunduğunu” belirtirken, ihmal sonucu cinayet suçuna gerekçe oluşturacak bir niyet olmadığında karar kıldı.

Son yedi aydır hapiste olduğu öğrenilen Ralph, serbest bırakıldı. Mahkemede, Ralph’in eşinin ölümünden sonra ne kadar acı çektiğinden de bahsedildi.

Ayrıca mahkemede, Christel’ın yakın çevresine hayatını kaybettiği seks fantezisinden bahsettiği ve eşiyle bu seks oyununa gönüllü girdiği de kabul edildi.

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