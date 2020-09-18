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Yemen'de 2019'da 1340 Sivil Zorla Kaybedildi, Kaçırıldı Veya Göz Altına Alındı

Yemen'de 2019 yılında çatışan tarafların zorla kaybettiği, kaçırdığı ve göz altına aldığı sivil sayısının 1340 olduğu bildirildi.

18 Eylül 2020 Cuma 09:42
Yemen'de 2019'da 1340 Sivil Zorla Kaybedildi, Kaçırıldı Veya Göz Altına Alındı
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Yemen'de 2019 yılında çatışan tarafların zorla kaybettiği, kaçırdığı ve göz altına aldığı sivil sayısının 1340 olduğu bildirildi.

Yemen'deki "Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği" tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husiler arasında iki yıl önce Stockholm Anlaşması'nın imzalandığı ancak göz altına alınan, kaçırılan ve zorla kaybedilen siviller konusunda durumun değişmediği belirtildi.

Açıklamada, 2019 yılında Husiler tarafından 1326, hükümet tarafından ise 14 sivilin tutuklandığı, kaçırıldığı ya da zorla kaybedildiği ifade edildi.

Husilere bağlı mahkemelerde beş yıl içerisinde 47 sivilin idama mahkum edildiği aktarılan açıklamada, geçen yıl ise 20 tutuklunun Husilerin cezaevlerindeki ihlaller sonucunda hayatını kaybettiği ve Arap Koalisyon güçlerinin Husilerin kontrolündeki cezaevlerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda ise 137 tutuklunun öldüğü kaydedildi.

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Açıklamada, hükümet ve Husilerin müzakere heyetlerine, yasal gerekçe olmaksızın kaçırılan, gözaltına alınan ve kaybedilenlerin serbest bırakılması, kaçırılma mağdurlarına tazminat ödenmesi ve gizli ve gayri resmi cezaevlerinin kapatılması için çalışma yapma çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmişti. Krizin çözümü için Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Ancak tarafların birbirlerine yaptıkları suçlamalar nedeniyle anlaşma hayata geçirilemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Son Güncelleme: 18.09.2020 09:52
Anahtar Kelimeler:
Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliğiİran Destekli Husiler
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