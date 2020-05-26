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‘Yarasa kadın’ uyardı: Corona virüsü buz dağının sadece görünen yüzü

Yürüttüğü çalışmalar nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da bilinen Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zhengli, "Vahşi hayvanların taşıdığı diğer bilinmeyen virüsleri tanımalı ve erken uyarı vermeliyiz" dedi.

26 Mayıs 2020 Salı 17:22
‘Yarasa kadın’ uyardı: Corona virüsü buz dağının sadece görünen yüzü
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Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığın başladığı Çin’den kritik bir uyarı geldi. Salgının yayıldığı iddialarının merkezindeki Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden Shi Zhengli, corona virüsü salgınının buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu öne sürdü.

Yaptığı çalışmalar nedeniyle ‘yarasa kadın’ olarak da bilinen Zhengli, “Eğer insanlığı sıradaki bulaşıcı hastalık salgınından korumak istiyorsak, doğada vahşi hayvanların taşıdığı diğer bilinmeyen virüsleri tanımalı ve erken uyarı vermeliyiz” dedi.

CGTN kanalına röportaj veren Zhengli, “Eğer çalışmalar yürütmezsek yeni muhtemel salgınlar yaşanacak” ifadelerini kullandı.

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O TESİSTEN YAYILDI İDDİALARI

Zhengli’nin çalıştığı Wuhan Viroloji Enstitüsü, salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana tartışmaların hedefinde. Geçtiğimiz haftalarda Daily Mail gazetesi, enstitünün fotoğraflarına yer vererek teorisyenlerin virüsün buradan çıktığını öne sürdüğünü yazdı.

Tesis çalışanlarının giydiği kıyafetler.

Söz konusu haberde gizemli olarak adlandırılan merkezin 2002 yılında ortaya çıkan SARS krizinden sonra inşa edildiği belirtildi. Virüsün enstitüde üretilmese bile buradan yayıldığını iddia eden komplo teorisyenleri, incelemeler yapan çalışanlarla dışarı taşındığını savunuyor.

Worldometers’ın verilerine göre dünya genelinde 5.5 milyon kişiye bulaşan corona virüsü nedeniyle 348 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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