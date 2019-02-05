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"Yakalanan IŞİD üyelerini alın"

"Yakalanan IŞİD üyelerini alın"

05 Şubat 2019 Salı 08:43
"Yakalanan IŞİD üyelerini alın"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yakalanan yabancı uyruklu IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkeler tarafından alınması için çağrı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Suriye Demokratik Güçleri tarafından yakalanan söz konusu yabancı uyruklu savaşçıların güvenli ve insani koşullarda tutulduğunu açıkladı. Palladino, Kürt YPG milislerinin de yardım ettiği operasyonlar sonucu teslim alınan yabancı uyruklu IŞİD üyelerinin tam sayısını açıklamadı. Ancak rakamın yaklaşık olarak 850 civarında olduğu tahmin ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iade edilerek yargılanıp biran önce cezalarının verilmesi gerektiğini vurguladı.

79 koalisyon üyesi Washngton'da
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, IŞİD ile mücadele eden koalisyon üyesi 79 ülkenin katılımıyla 6 Şubat’ta Washington'da bir konferans düzenleyecek. ABD ordusu yaklaşık 4 senedir savaştığı Suriye'den, Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine askerlerini çekme kararı almıştı.

İnsan Hakları İzleme (HRW) birkaç ay önce yayımladığı raporda ABD’nin, Suriye’de yakalanan terör örgütü IŞİD üyelerini, gözaltında tutulmaları ve yargılanmaları için yasa dışı bir şekilde Irak’a götürdüğünü ve bu kişilere işkence uyguladığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Işid
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