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WhatsApp geri adım attı!

WhatsApp'ın yenilenen gizlilik sözleşmesine gelen tepkiler, şirkete geri adım attırdı. Whatsapp, yapılacak değişikliği, daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a erteledi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 10:00
WhatsApp geri adım attı!
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Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, tartışmalı kararından geri adım attı.

Yeni güncelleme sonrası kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşılacağını açıklayan firma, düzenlemeyi 15 Mayıs'a erteledi.

Whatsapp, açıklamasında, kullanıcıların "paylaşılan konumlarının görülmediğini" belirtti. Kişi listelerinin Facebook'la paylaşılmadığını vurguladı.

Şirketten yapılan açıklamada, 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabının askıya alınmayacağı ya da silinmeyeceği belirtildi.

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Gizlilik ve güvenlik konularındaki yanlış bilgilendirmeyi ortadan kaldırmak için daha fazla çalışılacağı kaydedildi.

Milyonlarca kullanıcıyı kaybetti

Son güncellemenin, veri toplama ve kullanılması noktasında daha fazla şeffaflık sağladığına dikkat çekildi.

Son güncelleme Facebook'la veri paylaşma imkanını da içermiyor.

Kullanıcı bilgilerini Facebook ile paylaşma kararı, uygulamaya olan ilgiyi kısa sürede düşürmüş, milyonlarca kullanıcı diğer uygulamaları kullanmaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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