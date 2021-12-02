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Ursula von der Leyen: "Omicron varyantı salgınla mücadeleyi zamana karşı yarış haline getirdi"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüsün Omicron varyantının salgınla mücadeleyi "zamana karşı yarış" haline getirdiğini belirterek AB üye ülkelerinin seyahat kurallarını günlük olarak gözden geçirmeye başlayacağını bildirdi.

02 Aralık 2021 Perşembe 08:30
Ursula von der Leyen: "Omicron varyantı salgınla mücadeleyi zamana karşı yarış haline getirdi"

Von der Leyen ve Komisyon'un sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, düzenledikleri ortak basın toplantısında COVID-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri aktardı.

Üye ülkelerin özellikle Omicron varyantı bağlamında adımlarını koordineli atması gerektiğine işaret eden von der Leyen, gerekli denetimleri uygulamaya hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Von der Leyen, AB üye ülkelere 3'üncü dozları bir an önce açma ve Komisyon'un geçen hafta getirdiği, "aşı sertifikalarında 9 aylık geçerlilik" uygulamasına geçme daveti de yaptı.

Omicron varyantının COVID-19'la mücadeleyi "zamana karşı yarış" haline getirdiğini ve "en kötü senaryoya hazırlıklı olunması" gerektiğini belirten von der Leyen, şunları kaydetti:

"Hızla artan vaka sayıları, hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız üzerinde giderek daha ağır bir yük oluşturuyor. Omicron varyantının gelişi azami dikkatimizi gerektiriyor. Bugün, aşı çabalarımızı ve tedavilere yatırımımızı hızlandırmaktan, izleme ve önlemeyi iyileştirmeye ve küresel dayanışmamızı güçlendirmeye kadar uzanan geniş bir eylem dizisi sunuyoruz. Bu arada hepinize acil çağrımı yineliyorum; aşı olun, aşı olun ve kendinizi korumak için kurallara uyun."

Çocuklara aşı 13 Aralık'ta başlayacak

Von der Leyen, AB'de çocuklara 13 Aralık itibarıyla aşı yapılmaya başlanacağını duyurdu.

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Kyriakides de "Sosyal mesafe ve maskeler dahil etkili halk sağlığı önlemleri alınmalı. Virüsün yayılmasını sınırlamak ve etkisini azaltmak için hızlı ve kararlı davranmalıyız." dedi.

AB Komisyonunun yeni stratejisine göre, AB ve üye ülkeler, Omicron varyantının AB'ye girişini sınırlamak için temel seyahat kısıtlamalarına ilişkin düzenli, günlük incelemelerle ortak bir strateji uygulayacak ve gerekli tüm kontrolleri uygulamaya hazır durumda olacak.

En savunmasız gruplardan başlanarak takviye dozlar hızla uygulanmaya başlanacak ve ilaç tedavilerini üretme, yetkilendirme ve ortak tedarik etme çabaları hızlandırılacak.

AB ülkelerinde Omicron vakaları

Omicron varyantı Avrupa'da ilk kez 26 Kasım'da Belçika'da görülmüştü.

Dün itibarıyla 11 AB üyesi ülke en az 44 Omicron varyantı vakası görüldüğünü bildirmişti.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, dün aşıların yeni varyanta uyumlandırılması ihtiyacını değerlendirmenin 3-4 ay alacağını, bu sürede mevcut aşıların korumaya devam edeceğini duyurmuştu.

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