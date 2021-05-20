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Ursula von der Leyen'den açıklama

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde 200 milyon dozun üzerinde koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı. Leyen, AB ülkelerinde aşılamaların hız kazandığına dikkat çekti.

20 Mayıs 2021 Perşembe 09:15
Ursula von der Leyen'den açıklama
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Von der Leyen, sosyal medyadaki hesabından, 450 milyon nüfuslu AB içindeki aşılamalarda son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşılamaların hız kazandığına dikkati çeken Von der Leyen, şu ana kadar 200 milyondan fazla doz aşının uygulandığını söyledi.

Temmuz ayına kadar yetişkinlerin yüzde 70’i aşılanacak

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Von der Leyen, salgınla mücadelede aşıların önemine işaret ederek, "Temmuz ayına kadar AB yetişkin nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için yeterli doz sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA Arşiv

BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson AB onayı almıştı

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda ve uygulanıyor.

AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak yaz aylarında 450 milyon nüfusluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini temmuz ayına kadar aşılamayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ab Aşılama
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