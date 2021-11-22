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Ürdün'de salgının üçüncü dalgası başladı

Ürdün Sağlık Bakanlığı, son birkaç günde vakalarda ciddi artış görülmesinin ardından ülkede yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının üçüncü dalgasının başladığını duyurdu.

22 Kasım 2021 Pazartesi 09:01
Ürdün'de salgının üçüncü dalgası başladı

Sağlık Bakanlığındaki COVID-19 salgını sorumlusu Adil el-Belbisi, vakalardaki artışın haftada 2 bin ila 3 bin olduğunu söyledi.

Ülkede COVID-19 salgınının üçüncü dalgasının başladığını kaydeden Belbisi, yeni dalgada gelecek haftaların belirleyici olacağını aktardı.

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Can kaybı ve vaka sayıları en yüksek seviyede

Ürdün'de geçen hafta COVID-19 vakaları ciddi artış gösterdi. Ülkede 16 Kasım'da COVID-19 kaynaklı ölümler, 18 Kasım'da da vaka sayısı en yüksek seviyelere ulaştı.

Ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı 11 bin 347'ye, vaka sayısı 911 bin 270'e, iyileşenlerin sayısı da 762 bin 360'a ulaştı.

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