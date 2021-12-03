Uluslararası Göç Örgütü: Geçen yıl göçmen sayısı 281 milyona ulaştı

Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen geçen yıl göç oranında artış devam etti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün, dünyada göç akışına dair yıllık raporunda, göçmen sayısının geçen yıl 281 milyon kişiyi bulduğu kaydedildi. Bu sayı 2019'da 272 milyon, 1990'da ise 128 milyondu.

Dünya Göç Raporu'na göre, geçen yıl 26 milyon yeni mülteci kaydedildi, 55 milyon kişi, ülkeleri içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

Rapora göre geçen yıl, şiddet ve çatışmalar nedeniyle rekor sayıda kişi evlerini terk etti.

Güney Sudan'da 2 milyon, Etiyopya'da 1 milyon 700 bin kişi yerlerinden edildi.

16 milyon kişi ile Almanya, Avrupa'da en fazla yabancı göçmene ev sahipliği yapan ülke oldu.

Raporda, 6 milyondan fazla göçmen ağırladığı belirtilen Türkiye'nin dünyada en fazla göç alan 20 ülke arasında 12'nci sırada olduğu bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin de en fazla Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve ABD'ye göç verdiği ifade edildi.