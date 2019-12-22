Ülke tarihinin en korkunç pedofili vakası!

Ülke tarihinin en büyük pedofili vakasının baş sanığı Joel Le Scouarnec, dört çocuğa cinsel taciz ve tecavüz suçlarından mart ayında hakim karşısına çıkacak.

Cerrahın, kendisine yöneltilen suçları 30 yıl boyunca görev yaptığı Fransa’nın orta ve batı kesimlerinde işlediği düşünülüyor.

Euronews’ün haberine göre; soruşturmayı derinleştiren yetkililerin ele geçirdiği cerraha ait günlükler tablonun daha da korkunç olabileceğine işaret etti.

Souarnec’in çok sayıda çocuğun adının geçtiği bu günlüklerde, taciz ve tecavüz olaylarını kaleme aldığı öğrenildi. Soruşturmayı yürüten savcı Laureline Peyrefitte, Scouarnec’in en az 349 çocuğu suistimal etmiş olabileceğini ifade etti.

MAĞDURLARIN İFADESİNE BAŞVURULDU

Günlükler sayesinde mağdurları ulaşmaya başaran polis, 229 kişinin ifadesine başvurdu. Bunlardan 197’si Scouarnec’ten şikayetçi oldu. Savunma avukatları ise günlüklerde yazanların ‘yalnızca fantezi’ olduğunu savundu.

2005 yılında çocuk pornografisi içeriği barındırmaktan 4 ay ertelenmiş hapis cezası alan cerrah, zaman aşımından dolayı bir çok suçlamadan yargılanamayacak.

13-17 Mart arası duruşması görülecek olan Scouarnec en az 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.