Ukrayna: Rusya, Kiev yakınlarındaki ekmek fabrikasını vurdu

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Makarov kentine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:"7 Mart’ta Rusların Makarov kentine düzenlediği hava saldırısında top mermisi bölgedeki Makarovskiy Hlebozavod ekmek fabrikasına da isabet etmiştir. Devlet Acil Durumlar Servisinin kurtarma ekipleri, enkaz altından 5 kişiyi kurtardı ve 13 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Ön bilgilere göre, saldırı esnasında olay yerinde yaklaşık 30 kişi vardı."