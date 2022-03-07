banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 bir can daha aldı
Ülkede günde 3 kadın şiddet ihbarında bulunuyor
Ülkede günde 3 kadın şiddet...
Kanser ilacı niye yok!
Kanser ilacı niye yok!
Yağmur geliyor!
Yağmur bekleniyor
Karşıyaka’da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Karşıyaka’da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
banner404
Flaş Haber
Ekmeğe zam yolda...
Kapat

Ukrayna: Rusya, Kiev yakınlarındaki ekmek fabrikasını vurdu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birliklerinin başkent Kiev yakınlarında bulunan bir ekmek fabrikasına hava saldırısı düzenlediğini ve 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

07 Mart 2022 Pazartesi 19:45
Ukrayna: Rusya, Kiev yakınlarındaki ekmek fabrikasını vurdu

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Makarov kentine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

banner341
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"7 Mart’ta Rusların Makarov kentine düzenlediği hava saldırısında top mermisi bölgedeki Makarovskiy Hlebozavod ekmek fabrikasına da isabet etmiştir. Devlet Acil Durumlar Servisinin kurtarma ekipleri, enkaz altından 5 kişiyi kurtardı ve 13 kişinin de cansız bedenine ulaştı. Ön bilgilere göre, saldırı esnasında olay yerinde yaklaşık 30 kişi vardı."

banner360
Son Güncelleme: 08.03.2022 10:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes başladı
Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes başladı
Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti
Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler yapıldı
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler yapıldı
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler başladı
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler başladı
Rusya: “Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi”
Rusya: “Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi”
Ukrayna: “Rusya, Belarus sınırından füze saldırılarına devam ediyor”
Ukrayna: “Rusya, Belarus sınırından füze saldırılarına devam ediyor”
Brent petrolün varil fiyatı 129,85 doları gördü
Brent petrolün varil fiyatı 129,85 doları gördü
Rusya, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi’den sivillerin çıkması için geçici ateşkes ilan etti
Rusya, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi’den sivillerin çıkması için geçici ateşkes ilan etti
Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı
Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı
BM'den Rusya'ya “nükleer felaket“ uyarısı
BM'den Rusya'ya “nükleer felaket“ uyarısı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim