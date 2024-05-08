İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın insani yardım girişi için tekrar açıldığını duyurdu.

İsrail ordusunun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT), Gazze'den düzenlenen saldırılar nedeniyle kapatılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı insani yardımların geçişi için yeniden açtığı belirtildi.

Açıklamada, insani yardım taşıyan tırların Mısır'dan, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na gelmeye başladığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 5 Mayıs'ta Kerem Ebu Salim bölgesine düzenlenen roketli saldırılarda 4 askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığını duyurmuştu.

Öte yandan görgü tanıkları, söz konusu olayın ardından İsrail savaş uçaklarının, Refah kenti çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediğini kaydetmişti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 267’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 612 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.