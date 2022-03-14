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Ukrayna'da bombalanan hastaneden yaralı çıkarılan hamile kadın ve bebeği öldü

Ukrayna'nın Mariupol kentinde 9 Mart'ta Rus ordusu tarafından bombalanan doğum hastanesinden ağır yaralı olarak çıkarılan kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti.

14 Mart 2022 Pazartesi 17:45
Ukrayna'da bombalanan hastaneden yaralı çıkarılan hamile kadın ve bebeği öldü

Hastanede bebeğini dünyaya getirmek üzereyken Rus bombardımanında yaralanan ve moloz yığınları arasından sedyeyle ambulansa taşındığı görüntülerle dünya gündemine oturan hamile kadın ve bebeği yaşamını yitirdi.

Doktor Timur Marin, yaptığı açıklamada, kadının hastaneye getirildiğinde leğen kemiğinin ezildiğini ve kalçasında da çıkık olduğunu kaydetti.

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Marin, bebeğin sezaryenle alındığını ancak yaşam belirtisi göstermediğini söyledi.

Bebeğini kaybettiğini anlayan annenin ağlayarak ve yüksek sesle "Şimdi beni öldürün!" dediği aktarıldı.

Yaralı kadına 30 dakikadan fazla süren müdahalenin sonuç vermediğini belirten Marin, "İkisi de hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 15.03.2022 09:05
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