Türk işçileri kabul etmeyen Japonya'da iş gücü eksikliği son 45 yılın zirvesinde

350 bine yakın yabancı işçi almaya karar veren ve Türkiye'den gelecek çalışanları program kapsamı dışında bırakan Japonya’da iş gücü kıtlığı son 45 yılın en yüksek noktasına vardı.

Geçtiğimiz yıl her 100 kişi başına 161 iş imkanı düşen Japonya’da, yaşlanan nüfus ve yeterince işçi bulunmaması nedeniyle 1973’ten sonra iş gücü kıtlığı en yüksek seviyeyi gördü.

Çalışma bakanlığı verilerine göre ülkede aralık ayında her 100 kişi başına 163 iş düştü.

Hızlı yaşlanan nüfusu, doğum oranlarının azalması ile Japonya’da iş gücü kıtlığı yaşanıyor. Ülkedeki işsizlik oranı ise Aralık 2018’de yüzde 2.4 oldu.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi Japonya, yabancı işçileri ülkesine kabul etmesine dair bir yasa taslağı hazırlayarak Türkiye’yi işçi istenen ülkeler listesine koymamıştı.

Diğer yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, "Japonya'da, nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır." ifadelerine yer vermişti.